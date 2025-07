“Hay un antes y un después de participar en el programa”

Exing es una empresa con 25 años que da soluciones de tecnología (hardware, software y servicios) a otras compañías a lo largo y ancho del país

El año pasado participó de MEDA , según cuenta su directora general, analizando cuánto podíamos aportar y lo que podíamos aprender.

“La primera experiencia fue grandiosa y de hecho estamos trabajando para participar en esta nueva edición y superó nuestras expectativas”, relata.

Al responder sobre el aprendizaje, apela a la analogía de que ser director de una pyme es capitanear un barco. “Llega el momento en que hay que tomar decisiones y analizar distintas variables, más allá de la estrategia; y de alguna manera uno está solo aunque tenga un equipo de trabajo pero nunca hay alguien por encima que te diga “esto lo estás haciendo bien”, “esto es una buena práctica”… “esto lo estás haciendo horrible”. Y nos expusimos a eso en este programa y fue clave en la mirada de otros ojos, fue muy importante”, explica con satisfacción.

Y enumera: “La devolución de lo que vimos, en la sensación de estar acompañados, de cómo estamos respecto del mercado. Fueron muchos análisis que nos dieron muchas herramientas”.

Confidencialidad, la clave

A la hora de participar del programa hay empresas dudan sobre compartir datos sensibles. Le preguntamos a Odorqui sobre este tema, quien lleva tranquilidad a esos directivos que dudan de sumarse a MEDA.

“Son muy profesionales, muy cuidadosos a la hora del tratamiento de la información. Para poder analizar uno tiene que tener una apertura. Mostrar qué está haciendo uno y cómo lo está haciendo y es cómodo y tranquilizador que el trabajo es en equipo, es colaborativo, no con una mirada de juzgar”, sintetiza.

“Como pymes no es fácil acceder a todos esos servicios por una cuestión de costos por eso les digo que es altamente recomendable participar; todos los que tengan la oportunidad de hacerlo no lo duden y si no tienen la oportunidad deberían buscar cómo tenerla, porque es un antes y un después”.

Informe de Guillermo López