Política sin diálogo es un contrasentido

Por Alberto Lotuf

Las idas y vueltas, gestos y desaires entre La Libertad Avanza con el PRO están marcando lo complejo que es construir consensos en el país. La necesidad de acuerdos y la dificultad para constituirlos está expresando una de las serias urgencias que tiene la sociedad argentina. Se sabe que es difícil consensuar acuerdos programáticos con espacios con miradas quizás muy distintas sobre la realidad y el modo de encarar los problemas, pero no parecía haber tantas diferencias entre La Libertad Avanza y el PRO.

Había una disputa por el lugar, por la derecha. A ver quién, bueno, no iba a decir más, una grosería iba a decir. A ver quién manda, iba a decir otra cosa. El mismo fenómeno también está dejando en evidencia que no es lo mismo armar un acuerdo electoral que gestionar desde esa diversidad. Le pasó al gobierno de Alberto Fernández con la particularidad que la líder del espacio, Cristina, no ocupaba la presidencia. Es más, lo había designado y por Twitter. También le había ocurrido al macrismo con Carrió cuestionando algunas medidas cuando ella formaba parte de la coalición gobernante y siempre fue una voz a escuchar.

Pensar política sin diálogo es casi un contrasentido para la propia disciplina, pero erosionar una gestión como ocurrió con la de Guzmán como ministro de Economía en el gobierno de Fernández lleva la situación a otros niveles de tensión. Y el problema no son los acuerdos, sino cómo, cuándo y con qué objetivos se lleva adelante. La experiencia señala que alianzas políticas entre partidos muy opuestos no siempre llegan a buen puerto. La alianza del Frepaso, la fórmula Cristina y Cobos, el divorcio político de Pino Solanas y Elisa Carrió cuando ella agarra la cartera y se va a comer pizza, bueno, lo han dejado de manifiesto.

Miremos un poquito la región. ¿Cuánto le llevó al Uruguay pensar una alternativa a los partidos Blanco y Colorado? Hasta que llegó Mujica al poder. ¿Cuánto tiempo dedicó y cuántas elecciones perdió Lula da Silva antes de ejercer la presidencia? En España, el tantas veces mencionado Pacto de la Moncloa de octubre de 1977 consistió en un programa político y económico con medidas tendientes a estabilizar la administración de un país acechado por la pobreza y el fantasma de la dictadura. Y de ese acuerdo formaron parte los sectores más moderados de centro-derecha, los de centro-izquierda e incluso el Partido Comunista Español. Y así, espacios tan diversos dejaron de lado las diferencias y afianzaron las instituciones.

Un acuerdo amplio, entonces, debería ir por otro sendero. Políticas a largo plazo, en las áreas esenciales que garanticen continuidad en el tiempo, sin importar el signo político que gobierne. Pensemos todos igual con relación a las fronteras. ¿Cómo cuidarlas? Pensemos todos igual con relación a la educación. ¿Cómo lograr más y mejores alumnos? ¿Quién puede estar en contra de eso? Pensemos en la salud, en la salud pública especialmente. Argentina señera que es más que un concepto al respecto, toda una acción.

Ahora, ¿el país y los dirigentes están preparados para esto? ¿O es más cómoda la fractura y la confrontación permanente como lo venimos viendo? Porque aquí hay una continuación, hay una seguidilla de actitudes. Sigamos confrontando, sigamos pensando que el adversario es un enemigo, sigamos pensando que es una persona de miércoles, el que no piensa, igual que yo. Bueno, la ausencia de todo esto tiene un impacto concreto, porque hay derivaciones de actitudes de este tipo. Por ejemplo, la inflación. Por ejemplo, que 6 de cada 10 chicos viven en un lugar pobre. Por ejemplo, el trabajo informal que afecta al 40% de la población. Y lo peor de todo, la gran paradoja de estos últimos años. La gran paradoja. Que una persona no cubra la canasta básica familiar pese a tener un empleo. Esto es a estar en blanco. Es decir, trabajar que le paguen un sueldo y ser pobre. Increíble. No se ha visto jamás en la historia del país. No se ha visto en tantos países al respecto como Argentina, con todo lo que es, como nación, pueda estar atravesando una situación como esta. Trabajar en blanco y ser pobre.

El gobierno ha mostrado una vocación por bajar la inflación, por reducir el déficit fiscal y por tratar de hacer más eficaz al Estado. Pero la búsqueda del diálogo, aquello que fortalezca a las instituciones, aquello que nos diga que las ideas básicas las tienen que seguir todos los partidos políticos y no importa la ideología, como acabamos de mencionar algunas de ellas, parece una tarea pendiente.