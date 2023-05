Palavecino, sobre el festejo que desató la gresca: "Estoy arrepentido"

El volante de River Plate Agustín Palavecino, quien fue expulsado en la victoria de su equipo por 1-0 en el superclásico ante Boca Juniors por su festejo "desmedido" luego de la conquista, lo que generó una gresca generalizada entre todos los jugadores, dijo hoy sentirse "arrepentido" de lo hecho.

"Estoy contento con la victoria y más en un superclásico, pero mirando todo lo que pasó estoy arrepentido de lo que hice y por lo que se generó. No había necesidad pero recién me cayó la ficha en el vestuario", indicó Palavecino en declaraciones a TyC Sports sobre lo que vivió en el triunfo frente a Boca.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Vi los festejos en el vestuario y ahí me cayó la ficha de lo que hice, porque me perdí todo por eso y tengo arrepentimiento, pero bueno, igual estoy feliz por el equipo, por la gente y por el triunfo", agregó.

Respecto de las razones de su reacción, Palavecino destacó: "Se había hablado mucho en la semana, veníamos de un golpe duro y eran una mezcla de sensaciones, pero más que nada no me supe controlar y no es la imagen que queremos dar en River. Hay un camino marcado y hay que seguir por ahí, no es un buen ejemplo lo que hice", remarcó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre lo que dijo Enzo Pérez y el DT Martín Demichelis, contó: "Hoy lo hablé con Enzo a la mañana y me disculpé, lo mismo que con Martín (Demichelis) a quien le dije que estaba arrepentido".