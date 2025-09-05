Sinfonía en celeste y blanco: analogía de la Selección con la 5ta de Beethoven

Por Sergio Feferovich

La sinfonía del fútbol argentino nunca debe terminar, y anoche, disfrutando del partido, se siente que asistimos a un momento único: el último encuentro oficial de Lionel Messi en Argentina. Habrá otros partidos, ojalá, pero no serán oficiales como el que vivimos. La Selección argentina nos ha acostumbrado a gozar del fútbol en los últimos años, y anoche fue una exhibición que reafirmó esa tradición.

Cuántos jugadores han pasado, cuántos planteles de calidad han vestido la celeste y blanca. La expectativa siempre ha estado presente, especialmente tras la sequía de títulos desde la Copa América de 1993 y el Mundial de 1986. Pero ahora, con cuatro títulos en el bolsillo, Argentina se posiciona como uno de los grandes favoritos para el Mundial del próximo año.

Es interesante escuchar a Messi, quien plantea dudas sobre su participación en el próximo Mundial. Sin embargo, estoy convencido de que lo veremos en la cancha. La clave será su preparación diaria y cómo maneje su estado físico en los meses previos. Recordemos la película "Rocky IV", donde el protagonista entrena en Rusia para enfrentarse a Iván Drago; así de exigente será la preparación de Messi para competir en el Mundial de 2026.

A pesar de que Messi no figura entre los 30 mejores del mundo según la revista Frank Football, nadie puede discutir su grandeza. Mientras él y Cristiano Ronaldo sigan en sus ligas y selecciones, su estatus como los mejores permanece intacto. Messi ha tenido un rendimiento impresionante, pero las lesiones son una realidad que afecta a todos los deportistas, y la carga de partidos es intensa.

El tiempo es un enemigo para todos, y aunque Messi ha tenido pocas lesiones importantes, el desgaste físico es innegable. Hoy en día, los deportistas cuidan su salud de maneras que antes no se hacían. Messi, a pesar de que no tuvo su mejor partido anoche, anotó dos goles y se convirtió en el máximo goleador en la historia de la Selección argentina. Es un dato sorprendente, especialmente considerando que casi un año había pasado desde su último gol en el país.

A medida que se acerca el Mundial, Messi tiene que dosificar su energía y entender que no puede jugar todos los minutos. A sus 39 años, su preparación será fundamental para evitar el desgaste físico. La emoción en el estadio anoche fue palpable, y la gente disfrutó de un espectáculo que recordará por años.

La Selección argentina está en un momento dorado, y el futuro parece prometedor. Con un plantel repleto de talento y alternativas, Argentina se perfila como una de las grandes candidatas para el próximo Mundial. La pasión por el fútbol sigue viva, y con cada partido, esa sinfonía que nos une se hace más fuerte.

Así que, a seguir disfrutando del fútbol, de la música y de la felicidad que nos trae nuestra Selección. ¡Un gran abrazo para todos y que el buen fútbol siga acompañándonos!