La velocidad de los cambios: la dinámica de la política y economía argentina

Claudio Zuchovicki

Nassim Taleb dice que hay probabilidades en la vida que son completamente predecibles. Por ejemplo, que todos sabemos que nos vamos a morir. Y la probabilidad avanza todos los días un poquito. Cada día falta un día menos para que eso suceda. Estas probabilidades, repito, son calculables, son predecibles.

Pero hay otro tipo de probabilidades, que son logarítmicas, que no son tan predecibles. Ejemplo: que tienen un momento en la vida y si no se dan, no se dieron. Si yo le escribo una carta al Papa. Y el Papa tarda siete semanas en contestarme, promedio. En la semana 1, semana 2, semana 3, no le doy tanta importancia. Pero en la semana 5, ya estoy esperando la carta. Me genera una expectativa enorme. Semana 6, desesperado. Semana 7, quizás ni vaya a trabajar. Semana 8, ¿Qué pasa? Me pongo a descanso. Semana 9, algo raro hay, no funcionan las cosas. Semana 10, semana 11, semana 12, que si sigo esperando, es que viene el orden.

Hay momentos en que si no haces las cosas, huiste. Hay cambios, que si no lo haces en el momento adecuado, te pasa el tiempo, te juega completamente en contra. Creo que hubo cambios y hay cambios estructurales, que fueron planteados, que no había chances, por como estaban las cosas, para hacerlos graduales.

Es dolorosísimo el shock, dolorosísimo el shock. Por eso, cuando hay pocas alternativas, y cuando sé que el tiempo juega en contra, el desafío de la columna es, ¿Qué voy a hacer yo al respecto? Sabiendo que hay cambios y no hay más remedio que hacerlo por shock. Y creo que eso es un poco lo que pasó en la dinámica de la política argentina, y de la economía argentina, por sobre todas las cosas.

Hay momentos en que ni siquiera vos tomás las decisiones. Hay momentos en que, si no tomás las decisiones vos, físicas, las va a tomar el cuerpo. Y no hay momentos en economía que las decisiones no las vas a tomar vos, las toma abruptamente el mercado. Y es mejor tomarlas uno, que lo puede planificar, a que lo tome el mercado. De eso se refería al menos el título de manejar o administrar estas velocidades de cambio, que repito, desde el punto de vista de lo brusco, me parece que esa parte, lo peor, lo más angustiante, ya pasó, ya tomaron esas decisiones.

La claridad también depende de la credibilidad que vos tengas en el interlocutor. Vamos a suponer que yo digo todos los lunes empiezo la dieta. Por más que lo diga, por más que lo planee, por más que le diga a mi familia que el lunes empiezo la dieta y fallé en los últimos 75 lunes, por más que lo planifique, lo anuncie o lo diga, no necesariamente van a prestar atención. Entonces, el primer punto era ganar la credibilidad, que yo no sé si todavía se ganó.

Muchas discusiones no se tratan solo de que algo se anuncie, se trata de que a quien le estoy anunciando, me crea lo que estoy anunciando.

Hay más plata del argentino fuera de la Argentina o bajo el colchón. Según la Reserva Federal, dólares físicos en la Argentina, con los numeritos arriba, hay 50.000 millones de dólares. Es más que lo que le debemos al FMI. Y ese es el proceso lo que diferencia el círculo virtuoso o vicioso de una economía.

El exceso de ahorro es que vos le tenés miedo al futuro, entonces guardás los dólares bajo colchón, en una caja de seguridad, no le tenés confianza a nadie, y eso saca plata de consumo. Y el consumo dinamiza. Si yo creo, me adelanto, invierto, sobre invierto, pongo crédito para invertir, es probable que esa plata genere un círculo virtuoso porque al querer en el futuro sacar los dólares del colchón, o repito, tomar crédito para ingresar, es probable que inviertan algo, ese algo genere empleo, y ese empleo genere nuevas personas que entran al círculo del consumo. Así se describe la economía y así se estudia la economía de ciclos. Por eso es una ciencia social, no es una ciencia exacta.

Haití o República Dominicana. Comparten la misma isla, exactamente la misma isla. Exactamente, si queréis, nacieron étnicamente parecidos. Uno aportó a la naturaleza, al recurso, y otro se quemó los recursos, deforestando y sufriendo el doble en la misma isla los problemas climáticos. Uno forma parte de los países medios, no es que son ricos, pero medios República Dominicana, y el otro, empezando para abajo, es el segundo país más pobre. Repito, comparten la misma isla, la misma geografía. O Corea del Norte y Corea del Sur. Alemania Oriental y Alemania Occidental, hasta que se cayó el muro de Berlín en 1989.

A veces es la actitud que vos tomás, por eso digo que es tan importante el generar la credibilidad o la confianza suficiente.

