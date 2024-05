El valor agregado y el retorno del crédito al consumo: una perspectiva económica

Claudio Zuchovicki

En el mundo actual, gracias a la tecnología, ya podemos tener alguna noción de precios. Sin embargo, cuando se trata de fijar el precio de un servicio, la cuestión se vuelve más compleja. ¿Cómo se fija un precio? ¿Es por hora? ¿Depende del valor que le agregas al otro?

En un mundo tan dispar, lo que se hace, o lo que te enseñaban a hacer, es determinar qué valor agregado le da tu hora al otro que te está contratando. No fijes el precio por tus costos, sino por el valor que le otorgás al otro. Si es un trabajo, un commodity, que lo puede hacer cualquiera, obviamente le agregás poco valor. Pero si le agrego un valor fundamental, por ejemplo, "mi hora vale mucho más, porque lo que te aporto es mucho más que algo tradicional".

¿Qué pasa si te quedás sin gas? ¿O qué pasa si el calefón no te anda? El precio no solo se fija por lo que me cuesta hacerlo, sino por el valor que le agrego a que no tengas un día muerto de frío o que te tengas que ir a trabajar a otro lado porque no podés abrir tu oficina. El valor agregado que le agregas está en función del valor que agregas y no de las horas que trabajaste.

En este contexto recesivo, una de las claves puede ser la vuelta del crédito al consumo. Cuando hay recesión, las condiciones las empieza a poner el consumidor. Y como no podés vender y necesitas plata, es muy probable que empiece el crédito al consumo por alguna tarjeta de crédito.

Es muy probable que venga ese crédito al consumo, no solo al hipotecario. Y ese crédito al consumo puede hacer cambiarte una actitud, de decir, "¿Sabés qué? Voy a comprar ahora, vengo mal, vengo deprimido, mejor consumo esto ahora, ¿por qué lo pago en 6 meses, 7 meses, 8 meses?".

Cuando uno mira un libro de economía, la fórmula para crecer el PBI es muy sencilla: consumo + gasto público + inversión + exportaciones - importaciones. Por suerte, el campo está traccionando, minería está traccionando, energía está traccionando, de hecho tenés superávit energético, después de mucho tiempo exportamos más de lo que importamos.

El éxito del Hot Sale radica en que la gente está buscando principalmente financiamiento. Primero, porque tu sueldo te alcanza para menos. Segundo, porque antes el financiamiento que estaba por una tasa, fue motivo de consumo cuando era hiperinflacionario. Ahora, por miedo al futuro, más ahorro y menos consumo. Bueno, el crédito te entra un poquito en equilibrio.

En conclusión, en un mundo económico en constante cambio, es esencial adaptarse y buscar nuevas formas de agregar valor y fomentar el consumo. El crédito al consumo puede ser una de esas formas, proporcionando un equilibrio necesario en tiempos de incertidumbre.

