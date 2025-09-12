Case IH y Semtraco: innovación agrícola en Argentina con tecnología y compromiso

En el marco de Expo Rural de Río Cuarto, Cadena 3 Argentina montó un estudio móvil para dialogar con referentes del sector agrícola y mostrar las últimas innovaciones en maquinaria. Sergio Vera, director comercial de Case IH a nivel nacional, y Javier Nevia, líder de Semtraco, compartieron detalles sobre tecnología, postventa y expansión de la marca en el país.

Vera destacó que Case IH se posiciona como una de las marcas líderes en maquinaria agrícola a nivel mundial, con un fuerte énfasis en la innovación. “Nuestro desafío es traer inmediatamente a Argentina los productos más avanzados que se lanzan en el resto del mundo. Hoy podemos ofrecer tecnología de punta a nuestros clientes prácticamente en tiempo real”, aseguró el directivo.

Por su parte, Javier Nevia presentó la historia y expansión de Semtraco, una empresa familiar con 35 años en el rubro, vinculada a Case IH desde 2013. Nevia resaltó la importancia de trabajar en familia y mantener un compromiso constante con el cliente, además de consolidar su presencia en Río Cuarto, sumando a su red el concesionario más grande de Latinoamérica.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Uno de los puntos más destacados de la charla fue la presentación de las cosechadoras de la serie 160 equipadas con inteligencia artificial. Vera explicó que estas máquinas permiten tomar decisiones de forma autónoma, aprendiendo de las características del terreno y optimizando la productividad. “No solo aumentan la eficiencia y el retorno de inversión, sino que la máquina aprende en tiempo real sobre humedad, suelo y condiciones agronómicas”, detalló.

Además, ambos referentes explicaron el funcionamiento de los “control rooms”, centros de monitoreo donde se supervisa el desempeño de las máquinas a distancia, permitiendo detectar fallas antes de que se conviertan en problemas graves. Esta tecnología, junto con la asistencia postventa vía realidad virtual, permite un seguimiento predictivo, reduciendo al mínimo los tiempos de inactividad y optimizando la operación de los productores.

Sobre la relación con el canal de concesionarios, Vera destacó: “El compromiso con el cliente es lo más importante. Centraco cumple con esto y además tiene un empuje que lo llevó a inaugurar el concesionario más grande de Latinoamérica, con altos estándares de atención y numerosos premios en postventa”. Nevia agregó que la meta para este año es afianzarse en Río Cuarto, priorizando la asistencia posventa, mecánica y repuestos antes de concentrarse en la venta de maquinaria.

La entrevista concluyó con un mensaje optimista sobre el potencial del sector agrícola argentino. A pesar de los desafíos económicos, Vera y Nevia coincidieron en que la combinación de innovación tecnológica, compromiso con el cliente y expansión estratégica permite modernizar la flota agrícola y aumentar la productividad del campo argentino.

En definitiva, la presencia de Case IH y Semtraco en La Rural de Río Cuarto no solo muestra maquinaria de alta tecnología, sino también un modelo de atención al cliente y gestión de postventa que marca un nuevo estándar para la industria agrícola en Argentina.

Entrevista de "Viva la Radio"