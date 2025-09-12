De Rivas: "La Rural de Río Cuarto es un faro de desarrollo y unidad política"

FOTO: Río Cuarto reúne a líderes y promueve el diálogo por el futuro

Río Cuarto se consolida como el corazón productivo del interior argentino con la realización de la muestra rural más relevante del país, un evento que no solo exhibe el potencial del campo, sino que también reúne a líderes políticos y sociales en un llamado al diálogo y al desarrollo.

El intendente Guillermo De Rivas en diálogo con Cadena 3 compartió su orgullo por la ciudad como anfitriona y resaltó el significado de este encuentro para el futuro de Argentina.

“Río Cuarto está en el centro de la escena nacional con esta muestra rural, la más importante del interior. Es un desafío como ciudadanos estar a la altura, recibir a miles de visitantes y mostrar una ciudad prolija, pero sobre todo un sur pujante”, expresó De Rivas.

El intendente destacó el trabajo de los organizadores de la Sociedad Rural, “un ejemplo de esfuerzo y compromiso” que convierte a este evento en el más grande de la ciudad, más allá de su rol gremial.

La muestra no solo celebra la producción, la gastronomía y las artes, sino que también abre sus puertas a la comunidad, ofreciendo entrada gratuita a estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en un gesto de apoyo a la educación pública, actualmente afectada por un paro.

“Sin la Universidad, Río Cuarto no sería lo que es. Defendemos la educación porque representa progreso, desarrollo y crecimiento”, afirmó De Rivas. Provincias Unidas: un hito político en Río Cuarto.

La presencia de gobernadores de Provincias Unidas, incluyendo a Martín Llaryora, junto a sus pares de Jujuy, Santa Fe y Chubut, marcó un hecho político inédito.

“No es que los gobernadores vinieron a Río Cuarto; la muestra rural, con su fuerza, fue el faro que los atrajo para visibilizar una nueva visión de desarrollo desde el interior productivo”, señaló el intendente.

Este encuentro, según De Rivas, refleja una vocación compartida por la gestión, la generación de empleo y el cuidado del Estado, con figuras como Juan Schiaretti, candidato a diputado por Hacemos Unidos por Córdoba, como referente de esta propuesta.

De Rivas también destacó la reunión con más de 100 intendentes radicales, donde se compartieron ideas para un desarrollo federal.

“Nos une la preocupación por el empleo, la obra pública, las adicciones y la contención de los más vulnerables. Más allá de los partidos políticos, compartimos una visión de lo que el Estado debe ser”, afirmó, subrayando la necesidad de un diálogo nacional que trascienda las diferencias partidarias. Producción y trabajo como motor de esperanza.

La Rural de Río Cuarto, según De Rivas, es un reflejo de los valores de Provincias Unidas: trabajo conjunto, previsibilidad e inversión.

“Los expositores invierten sin especular, con una vocación de avanzar trabajando y generando empleo. Esta muestra representa eso: producción, esfuerzo y esperanza”, señaló.

En un contexto de desafíos económicos, el intendente criticó la falta de diálogo a nivel nacional y llamó al presidente a sentarse con los gobernadores para abordar temas concretos.

“Sin confianza no hay diálogo, y sin diálogo es difícil construir. Necesitamos una mesa de diálogo real”, enfatizó.

De Rivas cerró con una invitación a visitar la muestra, destacando su capacidad de inspirar. “Quien viene sale con esperanza, viendo que hay producción, trabajo y un país pujante. Hay que copiar estos ejemplos del sector privado y aplicarlos en lo público”, afirmó.

Con música, gastronomía y un ambiente familiar, la Rural de Río Cuarto no solo celebra el campo, sino que proyecta un modelo de desarrollo basado en el federalismo, el diálogo y la acción conjunta.

“Río Cuarto demuestra que se puede salir adelante. Invitamos a todos a disfrutar de esta muestra y a llevarse la energía de un país con enormes posibilidades”, concluyó el intendente.

Entrevista de "Viva la Radio"