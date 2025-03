El mensaje cifrado de Caputo: tiene que haber más Q y menos P

FOTO: Luis Caputo afirma que no habrá devaluación y propone más Q y menos P

Por Adrián Simioni

El ministro de Economía, Luis Caputo, se pronuncia en medio de la controversia sobre el valor del dólar y la necesidad de un acuerdo con el FMI. Asegura que la devaluación es inevitable, pero enfatiza que "no va a haber devaluación".

Caputo sostiene que hay que concientizar al sector privado sobre el nuevo modelo económico. "La gente tiene que haberse beneficiada con mejores bienes a mejores precios", afirma. Para lograr esto, propone "menos impuestos", "más regulación" y "más competencia".

El Ministro señala que, a pesar de los precios altos en dólares, la solución no es devaluar. "La solución es que esos precios bajen", argumenta, y añade que el gobierno no permitirá volver a las prácticas del pasado. "La palabra devaluación no está en el diccionario de mi ley", reitera.

Caputo también advierte a los empresarios que deben adaptarse a la nueva realidad económica. "Va a haber ganadores y perdedores", asegura, y menciona que muchos comerciantes enfrentan un "cuello de botella" en sus negocios.

Algunos comerciantes expresan su preocupación. "Hemos llegado a un cuello de botella, no tengo ventas, no tengo turnos", comenta un pequeño empresario. Caputo responde que el modelo actual no permite más emisión de pesos y que la economía debe cambiar.

El Ministro resalta que el enfoque debe ser en "más Q y menos P", refiriéndose a la cantidad y el precio. La idea es que los comerciantes vendan más a precios más bajos, lo que representa un desafío.

Caputo concluye que el gobierno no emitirá más pesos y que se debe fomentar la circulación de dólares. "Hay que elegir, ¿volvemos a la inflación o encaramos para este lado que es difícil?", plantea, dejando claro que el camino hacia adelante no será sencillo.