Fútbol argentino, poco serio e improvisado

Por Gabriel Rodríguez

No es nuevo que el fútbol argentino vive un momento de crisis deportiva, situación que se viene marcando desde el hartazgo por diferentes vías pero el temor a pensar distinto, a hablar en disidencia, hace que muchos callen, total "todo pasa" aunque ya no con Julio Grondona sino con Claudio Tapia.

En nada quedó el anuncio del presidente de AFA de hace unos días, remarcando que volvían los visitantes. Claro, el partido elegido era la visita de Central con un campeòn del mundo a la cancha de Lanús y de yapa River pudo llevar su gente a Córdoba para enfrentar a Instituto. El error de Tapia fue hablar de que esta prueba piloto era opcional, y todo se hizo con la total improvisación, desprolijidad y desorganización que caracteriza a la AFA y compañía.

En el caso de la Gloria con el Millonario, es un hecho para festejar y remarcar que Córdoba hace años que habilita la presencia de público visitante en el Mario Kempes, tal lo afirmado por Marcelo Frossasco, titular del Cosedepro.

La Ciudad de Buenos Aires dio el portazo más importante al negar la presencia de hinchas visitantes, sumado a la negativa de clubes como River, Boca y Huracán, por lo menos hasta 2026. La redistribución en las tribunas que hoy ocupan socios y la necesidad de obras adicionales de infraestructura, son cosas que las instituciones no ejecutarán en lo inmediato.

En Córdoba, así como el Kempes está abierto a todos, también es cierto que los casi 70 mil socios que tiene Belgrano, con un aforo de 40 mil en el Gigante de Alberdi, hace que sea imposible que reciba a gente de otros equipos como dijo el dirigente Claudio Giomi.

Pero éramos pocos y apareció Pablo Toviggino, tesorero de AFA, quien amenazó al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos deseándole "un triste final" después de comentar sobre los visitantes. A lo que le siguió la respuesta de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien intimó a la mano derecha de Tapia a una disculpa, tratándolo de barra brava y del propio Francos quien habló de "dedos verdes".

Sin embargo, la poca seriedad de nuestro fútbol no termina ahí, diciendo una cosa y haciendo otra. Jugás un torneo con formato de copa con 30 equipos con partidos que de promedio no superan los 50 minutos de juego, casi la mitad no se enfrentan entre ellos, suspendès descensos con explicaciones incoherentes y los árbitros son noticia todas las fechas por los papelones, incluido los manipuleos del VAR, muchas veces al límite del delito ante la mirada de todos o por TV.

Nicolás Russo debe ser uno de los dirigentes más apegado a Tapia y Toviggino pero Andrés Merlos, cobró un penal para Central viciado de nulidad que la tecnología no corrigió, Di María lo cambió por gol y Lanús perdió. ¿Qué pasó? Russo pidió que el mendocino sea parado.

Merlos, el mismo del encontronazo con Andrés Fassi, y que siguió dirigiendo como si nada.

Está en marcha la 3ª fecha del Clausura, aún con el libro de pases abierto para los que negocien jugadores al exterior, con las consecuencias y desigualdades que surgen, con un cambio reglamentario aún por establecerse como los anuncios por los altoparlantes de los estadios de las decisiones del VAR.

La llamada "zona de capitanes" no se cumple porque los futbolistas siguen protestando en masa y ni hablar de la regla de los 8 segundos para los arqueros, aplicada según la cara del cliente como la de Arasa contra Tagliamonte las otras noches.

San Lorenzo jugará su tercer partido ante River desde diciembre a la fecha. Otros clásicos como Boca - San Lorenzo, River - Racing o Belgrano - Instituto brillarán por su ausencia de no cruzarse en playoff, como sucedió con Boca - Independiente en el primer semestre.

De la fecha 7 a la 11, Racing jugará cinco partidos y cuatro de ellos como local: Unión, San Lorenzo y los dos Independiente.

La Primera Nacional tiene 36 equipos, con 23 fechas que se llevaron puesto a 24 técnicos, 20 equipos ya cambiaron, es decir el 55% y seis de ellos van por su tercer entrenador: Alvarado, Talleres (RE), Defensores Unidos, Racing, Chicago y Colón. La B Metro y el Federal A son una decadencia deportiva y económica para clubes que se empeñan en querer sobresalir de esa marginalidad y discriminatorio formato. Ni hablar del Regional, en donde en 2024 hubo 343 clubes que compitieron por cuatro ascensos.

Ante esta situación de precariedad organizativa no es menos llamativo el silencio cómplice de los gremios en su totalidad. Agremiados no emite queja o defensa alguna por jugadores que están expuestos a días y horarios maratónicos. Y el de Técnicos vive una acéfala gestión hace años, con una denuncia por falsificación de tìtulos.

A nivel internacional (siempre dejando a la Selecciòn de lado), la doble eliminación de River y Boca del Mundial de Clubes instaló el tema. La falta de jerarquía competitiva, los errores estructurales, la escasa proyección internacional, la salida de chicos cada vez más jóvenes y la caída del prestigio parecen consolidar una tendencia preocupante para un fútbol argentino que paga miseria: 500 mil dólares recibió Platense, campeón del Apertura, y Central Córdoba, ùltimo campeón de la Copa Argentina acreditó 80 mil dólares.

El fútbol argentino necesita una revisión profunda y urgente para recuperar su prestigio y competitividad. La falta de decisiones coherentes está llevando al deporte rey hacia un futuro incierto.