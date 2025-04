De entre casa: ¿De qué sirve publicar los gustos y hobbies de los legisladores?

Por Fernando Genesir

En la legislatura de Córdoba crearon una publicación con los gustos y preferencias de los legisladores.

Primera pregunta que se me ocurre: ¿a quién le puede importar? Se ve que en estas épocas de redes sociales, alguien en la legislatura decidió crear esta publicación llamada "De entre casa".

Preguntan a los legisladores sobre sus preferencias gastronómicas, hobbies, adversarios y más. Por ejemplo, si prefieren milanesas o empanadas, o qué deportes practican.

Una legisladora de Hacemos por Córdoba dice que su ídola es Eva Duarte de Perón y la Mona Jiménez. Otro legislador menciona a Juan Pablo II como su ídolo y toca la guitarra. Otro menciona a Maradona y Messi como sus ídolos deportivos. La variedad es amplia, pero la pregunta persiste: ¿para qué?

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Me sorprende que en la legislatura, donde debería haber información relevante y actualizada, se dediquen a esta publicación. Se supone que están ahí para pensar en proyectos que mejoren la calidad de vida en la provincia, no en si les gusta más la milanesa o la empanada.

Puede sonar a una lavada de cara para los legisladores, en un momento donde llegan muchas malas noticias desde la legislatura.

En lugar de enfocarse en gustos personales, deberían pensar en los problemas de la gente. La presión mediática ha llevado a que finalmente conozcamos información que debería estar disponible desde el principio.

El portal de datos debería ser para lo que realmente interesa a la población, no para saber si a tal legislador le gusta más la milanesa o la empanada. A mí, personalmente, no me interesa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/