Milei, el hombre que está solo y espera

Por Pablo Sirvén

Milei se presentó ante el atril, escoltado por dos granaderos, en un gesto que parece buscar evitar la imagen de un gabinete lleno de ministros, especialmente en un día donde su hermana, Karina Milei, tenía una noticia positiva al solicitar el levantamiento de la censura judicial sobre ciertos audios.

Esta situación también se refleja en el rating, donde se observa una grieta en las cifras reportadas. La cadena nacional, que comenzó con 21,8 puntos y terminó con 17,9, se convirtió en el programa más visto del día.

Sin embargo, la medición del rating presenta inconsistencias. Ibope, la empresa encargada de medir la audiencia, dejó de reportar el minuto a minuto de las cadenas nacionales, lo que dificulta conocer en tiempo real el interés del público. Ayer, varios funcionarios y figuras del oficialismo anunciaron cifras de rating que resultan exageradas. Por ejemplo, se mencionaron más de 33 puntos sumando streaming, y un influencer cercano al Presidente reportó 47 puntos, lo que resulta difícil de creer.

La medición de streaming es aún más difusa y complicada de sumar, ya que no se mide en simultáneo. Esto lleva a que, en el caso de que alguien vea el discurso en YouTube o en el sitio de la Casa de Gobierno, no se cuente en el rating de manera efectiva. La falta de transparencia en las cifras genera desconfianza y parece haber un intento de manipulación por parte del oficialismo, similar a situaciones pasadas donde se presentaron datos falsos.

Es importante recordar que el minuto a minuto es una herramienta valiosa para los programadores, ya que permite ajustar la programación según el interés del público. Sin embargo, al no contar con esta información durante la cadena nacional, se genera incertidumbre sobre el impacto real de la transmisión. Este cambio en la medición, que se implementó hace aproximadamente un año, ha sido más político que técnico, y muchos en el sector no están conformes con esta decisión.

A pesar de las controversias en torno al rating, la cadena nacional de ayer fue más vista que otras en el pasado, aunque esto no necesariamente se traduce en votos. El Presidente, en su discurso, adoptó un tono más moderado y cercano, dejando de lado su estilo habitual. En un acto oficial previo, se mostró afable con su nuevo ministro del interior, Santiago Caputo, lo que podría indicar un cambio en su estrategia de comunicación.

Por último, es relevante mencionar que Karina Milei ha solicitado que se levante la censura sobre los audios mencionados anteriormente. Este pedido puede tener implicaciones significativas, y estaremos atentos a su desarrollo en el futuro cercano.