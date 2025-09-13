Alfonsín hoy, aquí y ahora

Por Guillermo López

Esta semana, repasando encuestas previas a las elecciones bonaerenses, encontré una realizada por Jorge Giacobbe entre el 27 y el 31 de agosto (2.500 casos en todo el país, dispositivos móviles) donde preguntó: “¿Cuál fue o es el peor Presidente de la historia de Argentina”.

La respuesta promedio me asombró. No por los nombres que aparecieron en el podio -Alberto Fernández, Javier Milei y Cristina Kirchner- sino por alguien que figuró en el último lugar, casi imperceptible: Raúl Alfonsín.

¿Por qué mi perplejidad? Por tres razones: la primera, porque cuando llegué a estudiar Comunicación Social a Córdoba, en 1995, un encuestador preguntó exactamente lo mismo. Y el primer puesto era, por lejos, el del expresidente nacido en Chascomús. La segunda, porque esta semana había llegado a la radio una gacetilla de prensa sobre la presentación el próximo lunes 15 a las 19 en el Cine Arte Córdoba (27 de abril 275) de un libro titulado “Ahora Alfonsín”. La tercera, se las cuento más abajo.

Así las cosas, y como uno no cree en brujas pero todos sabemos que estas existen, hice caso al mandamiento de las casualidades y me puse a buscar al autor del libro, Rodrigo Estévez Andrade. Lo encontré y hablamos de esa peculiaridad: la mirada que la sociedad tiene hoy, aquí y ahora sobre el exjefe de Estado.

“El libro cuenta la historia de una epopeya popular que trasciende la historia del propio Raúl Alfonsín pero que lo tiene como protagonista: es la historia de la restauración democrática, hace casi 42 años, y de la campaña que lo llevó a la presidencia”, describe inicialmente el periodista que escribió el libro junto a Matías Méndez.



Rodrigo Estévez Andrade, autor de "Ahora Alfonsín". (Foto: X)

-Me sorprendió una encuesta que vi hace unos días donde preguntaban por el peor Presidente de la historia del país y Alfonsín era el menos nombrado.

- “Alfonsín es el último prócer civil de Argentina -define Andrade. En términos sociales se ganó el respeto de aquellos que lo votaron y de los que no lo hicieron entonces. Es cierto que su mandato termina con la imagen de los saqueos, hiperinflación, violencia en las calles pero la figura que queda es el que logra iniciar la continuidad democrática. El país logró tener vasos comunicantes con una sociedad democrática que no había tenido hasta su llegada”.

-¿Pero que no aparezca entre los más votados como “el peor” es más por no recordarlo o que al comparar con los presidentes posteriores la sociedad tiene hoy una mirada diferente de él?

- “El gran valor que ha quedado de Alfonsín es por un lado su bonomía, creo que es una condición personal que se rescata; pero por otro lado, su compromiso con un modelo de construcción política que tenía a la ética y la solidaridad como dos valores fundamentales.

En tiempos donde flaquea, seguramente este estudio muestra eso, al compararlo con los tres más nombrados (Alberto Fernández, Javier Milei y Cristina Fernández), ellos han hecho de la Argentina países dicotómicos: hay dos países dentro de un país y Alfonsín fue exactamente lo inverso: basó toda su campaña hablando bien de Perón y Evita y que por encima de todas las banderías partidarias estaba la bandera argentina. Hoy cada vez que se hace una campaña parece que las cosas fueran a un extremo nunca antes visto y eso me parece que daña al país”.

La campaña de la vuelta de la democracia

El libro se centra en aquella campaña electoral de 1983 y en sus múltiples particularidades: miles de kilómetros recorridos por Alfonsín, actos con estadios de fútbol repletos, innovaciones publicitarias, la aparición de las primeras encuestas y discursos donde el bonaerense hablaba bien de sus adversarios.

“Alfonsín realiza actos multitudinarios en todo el país, recorrió todas las provincias, iniciando su campaña en Ushuaia. Fue el protagonista de una previa electoral que se vivió en las calles de un modo tal que uno sabía que la elección estaba resuelta; porque la gente votó en las calles antes que en las urnas”, repasó.

-¿Qué particularidades de esa campaña describe el libro?

-“Fue revolucionaria en la historia de las campañas políticas de la región. Aplicó la segmentación, con spots grabados para cada pública específico; dirigidos a las mujeres, a los jóvenes, a los trabajadores. Tuvo una campaña publicitaria muy direccionada con mensajes claros y breves; porque hay que recordar que cada una de las fuerzas debió recaudar dinero para realizarlos, prácticamente no hubo aportes del gobierno del Proceso de Reorganización Nacional”, detalló.

-Era un nene por entonces pero recuerdo imágenes de actos multitudinarios…

-“Sí, estadios y escenarios callejeros llenos. Pero antes de esos encuentros, en cada lugar que visitaba él recibía a partidarios, a organizaciones de Derechos Humanos, empresarios. Cuando llegaba a un lugar se iba al obispado local, siempre privilegió la conversación franca con los obispos, a pesar de que en muchos casos tuvo una mala relación con algunos exponentes de la Iglesia Católica, sobre todo en la provincia de Buenos Aires

Se tomaba un tiempo con la dirigencia local, a veces para apaciguar algún enojo. Todo ese proceso electoral fue un momento donde muchos dejaron todo para llegar a las listas legislativas y él llevaba la confianza de que iban a lograr un triunfo, del que incluso muchos radicales descreían. Pero Alfonsín contaba con encuestas. Sabía, por ejemplo, que había un empate técnico en Rosario, una diferencia de 2 a 1 en Córdoba y Capital Federal y él lo decía públicamente”. Raúl Alfonsín ganó con el 52% de los votos aquel 30 de octubre.

Recién terminada la entrevista a Andrade me di cuenta de la tercera razón por la que me sorprendieron los datos de Giacobbe: fue porque mi padre, quien estuvo en varios actos del legendario dirigente radical e incluso aparece en una de las filmaciones más conocidas del cierre de campaña en Córdoba en 1983, alguna vez me dijo: “Con el tiempo, todos van a recordar lo mejor de Alfonsín”. Tuvo antes el resultado de la encuesta.