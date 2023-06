Una correntina se mudó a España por amor y ahora es alcaldesa de un pueblo

María Blanca Irigoyen es oriunda de Curuzú Cuatiá, Corrientes, se fue a vivir a España hace 18 años y el último domingo fue electa alcaldesa en Barcenilla de Piélagos, un pequeño poblado de la provincia de Cantabria.

En diálogo con Cadena 3, contó que viajó al país ibérico hace 21 años tras conocer en Corrientes a su pareja, hoy casados y con un hijo. "Vine a conocer estos lugares y luego entre idas y venidas decidí quedarme y el amor a él también que me trajo aquí", expresó.

María Blanca, quien es maestra con especialización en pedagogía terapéutica, manifestó que "es un orgullo y una gran responsabilidad" haber sido electa por el Partido Popular. "Estoy muy involucrada en el pueblo y yo creo que es algo que nos sale mucho a los argentinos de hablar y estar mucho con la gente y el correntino en sí yo creo que es muy amiguero, a mi me ven acá con el mate y me dicen 'ya estás otra vez con tu jarra', y me río con todos", contó.

María Blanca Irigoyen, correntina electa alcaldesa en Barcenilla de Piélagos, España.

También comentó que en Argentina estaba muy involucrada en la política "y era muy activa", sobre todo acompañando a su hermano José, quien es intendente de la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá.

En cambio, advirtió que en España no tenía la idea de participar, "sin embargo hace unos meses me ofrecieron y yo dije que no porque no me quería meter". Y continuó: "Después me llamó por teléfono el líder del partido popular de Piélagos y me dijo que le habían hablado tan bien de mí que me quería conocer en persona, entonces nos juntamos y estuvimos hablando tres horas, y quedó más encantado todavía".

En ese marco, dijo que pensó que no la iban a votar por ser argentina "porque si bien en el sur de España son muy abiertos, pero en el norte ellos mismos se consideran muy cerrados".

Sobre su nacionalidad de origen, amplió: "nunca me hicieron sentir mal acá por ser argentina. Estoy trabajando de maestra y estoy muy bien mirada en cuanto a la educación y al método de enseñanza y en ese sentido es algo bueno, porque nunca jamás me sentí rechazada en ningún sitio".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Indicó que el pueblo en donde fue electa son 500 habitantes y señaló que "es un pueblo histórico". Señaló también que el Partido Popular no estaba gobernando hace años en Cantabria.

Y finalizó: "yo tenía tres competidores que son vecinos del pueblo de toda la vida y así y todo le saqué una ventaja de 100 votos a mi contrincante directa".