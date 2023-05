La DGE de Mendoza propone eliminar la repitencia en la escuela secundaria

La Dirección General de Escuelas de Mendoza propone eliminar la repitencia en los colegios secundarios con la intención de cambiar la metodología en la forma de enseñar y retomando una cuestión básica: que los estudiantes aprendan a leer y escribir y que se planteen objetivos a largo plazo.

"Esperamos que la repitencia termine por desborde natural eliminándose cuando hayamos hecho otros cambios: seguimiento a trayectorias, observación de los aprendizajes de los chicos, el cambio de metodologías y la mejora en la regularidad y asistencia", sostuvo en Cadena 3 Silvina Del Pópolo, subsecretaría de Planificación Educativa de Mendoza.

Sin embargo, comentó que "hoy la repitencia está vigente" y dijo que en esa provincia aún sigue vigente la norma de que los estudiantes pasen de año con dos materias previas como máximo.

Dijo que la escuela tiene que "reasumir su verdadera responsabilidad, que es la de enseñar a leer y escribir", y aseguró que "hay un cambio que realmente nos debemos porque nos merecemos una escuela secundaria mejor".

Argumentó un "cambio de paradigma sobre lo que la escuela es": "antes íbamos a la escuela como el lugar donde se guardaba el saber y la información y hoy eso está en los celulares, y el acceso a la información no está sólo en la escuela y los chicos saben esto. Nosotros no libramos una lucha contra las redes de información sino que les brindamos acceso, pero si un chico no sabe leer, todo lo que la inteligencia artificial le ofrece le está vedado".

En esa línea, propuso "cambiar el sistema con el que trabajamos en la cotidianidad del aula, pensar en la trayectoria completa de los chicos y cambiar las metodologías de trabajo es una necesidad frente a esta generación de estudiantes".

También criticó el sistema de evaluación tradicional y señaló que "tiene un sesgo punitivo que no nos ha traído a buen puerto".

Y agregó: "Esos cambios tienen que ver con metodologías que nazcan de su interés y sobre todo con acompañar sus trayectorias, porque en el futuro y con todos los cambios tecnológicos no sabemos cuál va a ser los trabajos que tengan los chicos".

Y concluyó: "Los cambios que necesitamos es que los chicos pasen de año habiendo aprendido realmente".

