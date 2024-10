Infancias en riesgo: claves y alertas para combatir la delincuencia en niños

La violencia infantil en Argentina se hace notoria día a día, con casos recientes que involucran a niños en situaciones delictivas, como uno en Córdoba donde un grupo de niños atacó a una mujer sin hogar u otro en La Plata, donde un niño de solo 11 años fue detenido cuatro veces en lo que va del año por robo.

El pediatra Enrique Orchanski, ofreció una perspectiva sobre las "nuevas infancias" y la construcción del niño en La Mesa de Café de Cadena 3. "Hay una mayor percepción social de que hay muchos chicos violentos, sin límites familiares, sin límites sociales", afirmó. El médico explicó que "cada chico es una construcción en tres etapas", y que fallas en estas etapas pueden llevar a comportamientos delictivos.

"Siempre lo hacen bajo dos presiones: una de adultos que los fuerzan para su propio beneficio, y otra, que es indiscutible, que son los estimulantes, sobre todo los ilegales", describió.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Orchanski describió las tres etapas críticas en el desarrollo infantil: la infancia (0-5 años), donde se establecen los cimientos fundamentales. Ahí deben recibir alimentos nutritivos y tener alguna figura de autoridad adulta. "Últimamente está fallando; no tienen alimento o un adulto que ponga normas básicas", apuntó.

La segunda etapa es la de escolarización (5-9 años), donde se desarrolla la autoestima y empiezan los razonamientos básicos, las opciones. Eso se construye "entre la familia y la escuela". Y alertó: "Pero también estamos advirtiendo de que son estructuras que parecen desfondadas. Mantienen la forma pero no tienen fondo. Tanto la familia como la escuela. Uno advierte que se le llama familia pero no contiene y se le llama escuela pero es un campo de batalla. Y ahí comprende de nuevo una falla estructural que termina en un niño delincuente".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Finalmente, la tercera etapa es la de pensamiento crítico (9-12 años), donde los niños deben aprender a medir las consecuencias de sus actos. "No hay pensamiento crítico si no ha habido alimento, si no ha habido autoridad, razonamiento y autoestima", resumió.

Sobre cómo abordar a estos chicos delincuentes, expresó: "Los pediatras llegamos en estos chicos con el daño ya hecho, con la estructura fallada, con el edificio derrumbado. Y es muy difícil, pero lo hacemos, participamos en la reinserción, pero es muy difícil si no hacemos alianza terapéutica con alguien más. No es el chico solo, es una familia enferma, que usa a los chicos como soldaditos para provecho de ellos. Lo que podemos hacer los pediatras es seguir insistiendo en una alimentación correcta, pero es tan difícil en un país en donde, por lo menos la mitad de los chicos está comiendo a deshora, muy mal, y una vez al día, con suerte, y en el PAICOR".

El especialista también habló de la necesidad de los límites pero de que también existan "fronteras" previas a los límites. "Es lo que se establece en un hogar cuando uno tiene la oportunidad de ir construyendo ese niño. Frontera es, en esta casa no se roba, en esta casa no se miente, en esta casa no se golpea, en esta casa se conversa, en esta casa se discute o se piensa en algunas cosas".

"Los chicos son el síntoma. Más allá de esos impulsos por meterlos presos, por penarlos, hay que volver a definir el mundo de los adultos, darle sentido a la familia, a la escuela, al Estado", destacó.

"Si en la familia se pelea, los chicos van a reproducir las peleas. Si en la escuela no hay fronteras y ellos romperán todos los límites, y si en el Estado nos están mostrando modelos agresivos, muy violentos, pero violentos de una forma inusitada, los chicos entienden de que no hay autoridad", reflexionó.

Y cerró: "Está fallando ese espacio considerado entre la edad de imputabilidad y la edad de responsabilidad. Y siempre se habla de imputabilidad, pero nos olvidamos de que hay una edad de responsabilidad en donde no irán presos a cárceles de adultos, pero sí el Estado debería disponer de espacios de recuperación. Fuera de las drogas, todos los chicos son recuperables".

Entrevista de Miguel Clariá y Siempre Juntos.