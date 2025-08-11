Certificados de discapacidad truchos: un fiscal sugiere "una gran auditoría"

FOTO: En Taco Pozo el 10% de la población tenía pensión por invalidez

En una entrevista con Cadena 3 en el segmento La Mesa de Café, el fiscal federal subrogante de Roque Sáenz Peña y fiscal de Salta, Carlos Amad, expuso un escandaloso caso de corrupción en el municipio chaqueño de Taco Pozo, donde casi el 10% de la población, unas 10.000 personas, obtuvo certificados de discapacidad laboral falsos.

La investigación, iniciada tras una denuncia, reveló que 840 pensiones no contributivas fueron otorgadas de manera irregular, involucrando maniobras de malversación, fraude y asociación ilícita. “Han manipulado esa caja, han falseado datos que han permitido a los políticos de esa zona entregar pensiones a personas no discapacitadas. Esto es una vergüenza”, afirmó Amad.

El fiscal informó que la causa está en camino a juicio, con pruebas que señalan a funcionarios, médicos y empleados de la municipalidad y ANSES como parte de una red que lucraba con certificados “truchos”.

Para evitar que estas irregularidades se repitan, Amad ordenó un relevamiento médico en Chaco y Salta para verificar quiénes cumplen con los requisitos para recibir pensiones por discapacidad.

“Tenemos que poner en orden la casa y ver quién es y quién no es discapacitado. Todo el mundo debe volver al médico. Hay que hacer una gran auditoría”, insistió.

Esta medida busca garantizar que los beneficios lleguen a los verdaderos necesitados, mientras se extienden los controles a otras localidades para desmantelar prácticas similares.