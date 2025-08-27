En vivo

Baja de pensiones por discapacidad: qué hacer y cómo solicitar la devolución

La abogada especialista en Salud y Discapacidad, Elizabeth Aimar, planteó en Cadena 3 cómo enfrentar la situación ante la baja de las pensiones y cuestionó las auditorías que realizó el Gobierno.

27/08/2025 | 10:11Redacción Cadena 3

FOTO: Alerta por la baja de pensiones por discapacidad.

  1.

    Audio. Baja de pensiones por discapacidad: qué hacer y cómo solicitar la devolución

    Siempre Juntos

    Episodios

Las recientes auditorías que afectan severamente a las pensiones por discapacidad en Argentina provocan preocupación y angustia entre los beneficiarios. Además, quienes la perciben se enfrentan a una situación que se complica por la desinformación y el desconocimiento sobre cómo proceder. 

En ese marco, la abogada Elizabeth Aimar, especialista en Salud y Discapacidad, planteó en Cadena 3 cómo enfrentar la situación ante la baja de las pensiones y cuestionó las auditorías que llevó adelante el Gobierno Nacional.

- Cuando uno menciona hoy discapacidad, se asocia con las presuntas coimas, pero hoy vamos a apuntar a las personas con discapacidad, que en el medio de toda esta situación enfrentan las consecuencias, como por ejemplo las primeras auditorías por el presunto descontrol que se advertía en los números de pensiones por discapacidad. Elizabeth, ¿qué deben hacer las personas que han perdido la pensión?

Primero hay que entender por qué han perdido la pensión. La auditoría no tuvo una perspectiva adecuada y estuvo mal pensada.

- ¿Cuáles fueron los errores de la auditoría?

No tienen perspectiva de discapacidad. Primero, las notificaciones fueron deficientes. La primera se tenía como efectuada por el Boletín Oficial, que nadie lee. La segunda era la recepción de la carta documento, que muchas veces no llegaba a la persona afectada o quizás quien recibe la carta no entiende de qué se trata.

- ¿Y qué deben hacer las personas que reciben la notificación de baja?

Deben presentarse con algún apoyo y la documentación médica, aunque conseguirla no es sencillo. Si alguien cobra 280 mil pesos por mes no es que tiene las mejores obras sociales y llama por teléfono y le dan un turno. Es difícil para ellos conseguir una entrevista médica y pagar una consulta.

- ¿Qué sucede con las pensiones mal otorgadas?

A nosotros no nos han llegado pensiones mal otorgadas. Nos han llegado todos casos de personas con discapacidad dónde les llegaba la baja y uno no podía comprender por qué llegaba la baja.

- ¿Qué recomendaciones darías a quienes han recibido la baja de su pensión?

Es importante unirse a asociaciones que lo puedan ayudar. Y en lo individual hay que hacer un amparo para solicitar que te devuelvan la pensión y que se inicie de nuevo el trámite de auditoría.

- ¿Cómo se podrían hacer auditorías más efectivas en el ámbito de discapacidad?

Las auditorías deben tener en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad, utilizando un lenguaje accesible y personal calificado para realizar las notificaciones. Las auditorías deben tener perspectiva de discapacidad. El error de esta auditoría es no tener en cuenta quiénes estaban enfrente. 

- ¿Qué deben hacer las personas que están en esta situación?

Deben contactar a organizaciones de discapacidad para recibir orientación y apoyo en el proceso.

Entrevista de Miguel Clariá.

