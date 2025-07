“El Bocha” Houriet, sobre el Día del Amigo: “No hay IA que supere la mirada”

Hoy es el Día del Amigo, una celebración que invita a reflexionar sobre la importancia de la amistad. En un mundo donde WhatsApp y las redes sociales dominan, es fundamental recordar que la verdadera conexión se da en la presencia, en el abrazo, en la mirada.

Un amigo nunca espera que otro cargue con una condena. La amistad no se compra ni se vende; se da desde el corazón.

Hay frases de poetas que capturan esta esencia, como las de Atahualpa Yupanqui, que nos recuerdan que el amigo es otro yo, una conexión profunda que trasciende la sangre.

La amistad no se limita a la familia biológica: a veces, encontramos la verdadera familia en quienes elegimos. Ese vínculo es extraordinario, porque, a pesar de no compartir la misma sangre, sentimos que somos uno. En ese sentido, la amistad se convierte en un destino maravilloso, donde no hay barreras como el sexo o la religión.

Sin amigos, la carcajada no existiría. La felicidad se construye a través de esos momentos compartidos, de la alegría y la risa que sólo los amigos pueden brindar. No hay que olvidar a aquéllos que nos hacen reír y nos acompañan en los momentos difíciles.

La tecnología ha cambiado la forma en que nos comunicamos, pero no debemos perder de vista la importancia de la presencia. No hay tecnología ni inteligencia artificial que pueda superar la vista, la mirada, el afecto, la vibración, el cariño.

La verdadera comunicación se da a través de la mirada, el abrazo y el afecto. La virtualidad no puede reemplazar lo que se siente en un encuentro cara a cara.

Hoy, muchos envían mensajes por WhatsApp a amigos que no ven desde hace tiempo. Sin embargo, el verdadero error es no ir a verlos, no abrazarlos. La conexión humana es irremplazable y no debemos dejar que la tecnología nos aísle.

Alberto Cortez lo expresa bien: cuando un amigo se va, se siente una pérdida profunda. Sin amigos, la carcajada se extinguiría. La amistad es amor y, en ese amor, no hay lugar para la discriminación; sólo hay espacio para el cariño y la risa.

Así que, en este Día del Amigo, recordemos la importancia de esos lazos. La amistad es un regalo que debemos cuidar y valorar. Al final del día, sin amigos, no hay alegría, y, sin alegría, la vida pierde su esencia.