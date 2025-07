Refill de limpieza: el sistema cordobés que cuida el bolsillo y al planeta

A veces, de una idea simple surgen transformaciones profundas. Eso ocurrió con Emanuel Villa, un cordobés que, tras 15 años en la industria autopartista, decidió en plena pandemia cambiar el rumbo. Renunció a su trabajo y se lanzó de lleno a su emprendimiento: Limpieza Córdoba, un modelo innovador que combina consumo responsable, cuidado ambiental y compromiso social.

“Empezamos vendiendo productos de limpieza con envíos en 2015. Siempre pensé que la recarga era una forma lógica de abaratar y cuidar el ambiente, pero no sabía cómo hacerlo. Hasta que vi un sistema automático en Chile y ahí se prendió la chispa”, cuenta Villa desde su local de avenida Vélez Sársfield, donde hoy funciona el primer sistema de refill automático de Córdoba.

Emanuel y Melina decidieron emprender con un innovador método para los productos de limpieza

¿Cómo funciona?

El mecanismo es tan sencillo como eficaz: el cliente lleva su envase, lo coloca en un “box” especial, aprieta un botón y en apenas 30 segundos se recargan 5 litros de jabón líquido. Todo sin nuevos plásticos, sin envases descartables, sin demoras.

“Diseñamos la máquina con especialistas en automatización. Es muy económica y nos permite ofrecer el producto final a un precio hasta 50% más barato que en góndola”, explica Emanuel. “Un bidón de 5 litros que puede costar $4.000 en el súper, acá se lleva por $2.000”.

/Inicio Código Embebido/

La Argentina Posible Pedaleando sueños. De pionera del ciclismo a fabricar bicicletas Daniela Donadío fue campeona nacional, dejó todo por el ciclismo y hoy lidera su propia marca de bicicletas. Una vida de pasión, sacrificio y amor por lo que hace, desde Argentina al mundo.

/Fin Código Embebido/





Un gesto solidario que marca la diferencia

Lo más impactante del proyecto es su costado social. Desde hace un mes, Limpieza Córdoba ofrece una recarga gratuita de jabón líquido para jubilados. “Vimos que mucha gente cruzaba toda la ciudad para ahorrar unos pesos. Nos emocionó y decidimos que durante junio y julio, cada jubilado que venga se lleve una recarga sin costo”, relata el emprendedor.

La medida ya tuvo un efecto concreto: más de 900 recargas gratis en dos semanas. “Mi viejo y mi vieja son jubilados. Sé que la están pasando mal. Esto lo hacemos con mucho esfuerzo, pero con más convicción todavía”, dice.

El miedo, la incertidumbre y el salto

El cambio no fue fácil. “Me costó muchísimo. Estaba acostumbrado al sueldo fijo, al ritmo de oficina. Al principio me sentía perdido. Pero la pandemia fue ese sacudón necesario. Me obligó a enfocarme 100% en el proyecto. Si no, probablemente seguiría siendo empleado”, reflexiona.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Hoy Emanuel y su pareja Melina —quien lo acompaña en cada paso— trabajan a la par con el equipo. Se levantan a las 6, atienden clientes, prueban mejoras, sueñan expansiones. Aunque aún no recibieron inversiones ni propuestas formales, el modelo ya despierta interés desde distintos puntos del país.

“Queremos primero consolidarnos en Córdoba. Estamos en una etapa de prueba y mejora. Pero sí, nos consultan mucho. Ojalá esto crezca”, sostiene Villa.

La propuesta de Limpieza Córdoba no es solo comercial. Es una apuesta a cambiar hábitos, repensar el consumo, valorar lo simple y lo justo. Y sobre todo, es una historia de esas que merecen ser contadas.

Entrevista de Claudio Giglioni