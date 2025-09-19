En vivo

La Argentina Posible Notas

Lourdes Flores, la número uno del pádel sub-18 que sueña con conquistar el mundo

Desde Córdoba, la joven atleta entrena arduamente para su participación en el Mundial de Menores en España.

19/09/2025 | 14:30Redacción Cadena 3

    Audio. Lourdes Flores, la número uno del pádel sub-18 que sueña con conquistar el mundo

Con apenas 17 años, Lourdes Flores ya se convirtió en la número uno del ranking argentino sub-18 de pádel. Desde Córdoba, la joven deportista lleva adelante una carrera marcada por la disciplina, la pasión y los sacrificios propios de un camino profesional que apenas comienza, pero que promete grandes conquistas.

“Fue el objetivo que tuve a principio de año. Con mucho trabajo, dedicación y disciplina pude llegar a obtenerlo. Es una emoción enorme”, contó en diálogo con La Argentina Posible por Cadena 3.

Su vínculo con el deporte nació de manera casual, acompañando a sus padres y a su hermana al club Barrio Parque, en Córdoba. “De la nada nos empezó a gustar mucho más, empezamos a entrenar y a competir. A los 11 años fui campeona en séptima y ahí dije: yo quiero seguir haciendo esto”, recuerda.

El quiebre llegó a los 12, cuando debió elegir entre la gimnasia artística y el pádel. “No había mucha plata para los dos deportes, entonces mis papás me dijeron que eligiera. Aposté por el pádel y creo que fue la mejor decisión de mi vida. Hoy me llena el corazón”, asegura.

Camino al Mundial en España

Con el título nacional juvenil bajo el brazo, Flores tiene la mente puesta en el Mundial de Menores que se disputará en España del 29 de septiembre al 5 de octubre. “La meta es siempre alta, ojalá llegar a ser campeona mundial. Después quiero empezar a competir en el AJPP, los torneos profesionales de Argentina, y en el circuito FIP, que suma puntos para el circuito más importante del mundo”, explica.

Su rutina diaria es exigente: entrena mañana, mediodía y tarde, combinando físico y pádel. “Hay días que no tengo ganas de entrenar, pero ser deportista de rendimiento es así. Con dolores, sin dolores, igual hay que ir. Lo que me motiva es que todos los días aprendo algo nuevo”, confiesa.

Sacrificios y sueños

El camino no está exento de renuncias. “Me perdí muchos cumpleaños y momentos importantes. Este año viví tres meses en Buenos Aires y fue duro estar lejos de mi familia. Pero siento que vale la pena, porque el pádel me hace feliz”, señala.

Pese a la exigencia, Flores no duda de su futuro: “No me veo sin el pádel. Quiero ser jugadora profesional y dedicarme a esto toda la vida”.

Con una frase que resume su filosofía, la joven número uno asegura: “Desealo tanto que la vida no tenga otra opción que dártelo”. Y con esa convicción, se prepara para representar a la Argentina en el Mundial de España.

Lourdes está buscando costear su viaje y para ello está organizando una rifa, además si le quieren dejar mensajes de aliento la pueden contactar por su instagram @lu_flores9.

Entrevista de Claudio Giglioni y Fernando Genesir

