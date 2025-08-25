En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

La Argentina Posible Notas

Convirtieron un criadero de conejos en un emprendimiento de abono orgánico

María Cristina y Luis, oyentes de Cadena 3, dejaron atrás un criadero de conejos y, con esfuerzo y constancia, crearon El Tesón, una empresa familiar que produce humus de lombriz.

25/08/2025 | 14:23Redacción Cadena 3

FOTO: Convirtieron un criadero de conejos en un emprendimiento de abono orgánico

  1.

    Audio. Convirtieron un criadero de conejos en un emprendimiento de abono orgánico

    La Argentina Posible

    Episodios

En El Manzano, un rincón de las Sierras Chicas de Córdoba, María Cristina y su esposo Luis Renard llevan adelante “El Tesón”, una empresa familiar dedicada a la producción de humus de lombriz. A sus 73 y 81 años, respectivamente, siguen al frente del emprendimiento que nació hace casi tres décadas, cuando decidieron reinventarse y transformar su criadero de conejos en una planta de lombricompuesto.

La idea surgió en 2001, en medio de la crisis económica. Durante 20 años habían criado conejos —primero de angora y luego para consumo—, pero el aumento de los alimentos volvió insostenible el negocio. Con guano acumulado en cantidad, decidieron regalar los animales a una institución solidaria y apostar a un nuevo rumbo: criar lombrices y producir abono orgánico. Así nació un proyecto que, con constancia y esfuerzo, logró crecer a lo largo de 28 años.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El emprendimiento lleva el nombre El Tesón, en referencia a la perseverancia y constancia que caracterizan a la pareja. “No fue fácil, pero nunca pensamos en abandonar. Reinventarse es la clave”, asegura María Cristina a Cadena 3. Durante la pandemia encontraron un impulso inesperado: el auge de las huertas y jardines multiplicó la demanda y, con la ayuda de sus nietos, pudieron sostener la producción y los repartos que antes hacía Luis.

Hoy, pese a los doles de espalda de él y a las dificultades de la economía, la pareja no piensa en jubilarse del todo. “Nos mantiene activos, nos da un proyecto y nos permite seguir adelante”, dice María Cristina. Con la jubilación mínima como único ingreso fijo, el trabajo les brinda independencia y motivación. Su historia es, en sus propias palabras, una invitación a “no aflojar, tener siempre un proyecto y seguir con tesón” como fórmula para enfrentar las crisis y mantener viva la esperanza.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Fernando Genesir

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho