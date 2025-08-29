Asaparri: la empresa argentina que modernizó el asado y exporta a siete países

En 2016, en Mar del Plata, nació Asaparri, un emprendimiento que surgió con la idea de innovar en uno de los rituales más argentinos: el asado. Hoy, casi diez años después, la empresa cuenta con 42 empleados, exporta a siete países y se prepara para inaugurar un nuevo galpón de 3.500 metros cuadrados en el Parque Industrial de La Feliz.

“Siempre nos gustó el rubro, disfrutamos mucho del asado y quisimos innovar. Nuestro primer producto fue el kit Asaparri, que solucionaba dos problemas: el asador que debía clavarse en la tierra y la pérdida de jugos de la carne al pincharse”, explicó Francisco Ciampa, fundador de la firma, en diálogo con Cadena 3 para La Argentina Posible.

La propuesta fue un éxito. El sistema portátil y de sujeción por presión permitió que cualquier persona pudiera cocinar al asador sin necesidad de una estructura fija. Desde entonces, la empresa amplió su catálogo con productos como el “chulengo”, el “chulenguito”, el “parrillón del Mago Cocina” y accesorios como el “Chapó”, pensado para proteger el fuego del viento.

Además de la tienda online que envía a todo el país y las franquicias en Capital Federal y Mar del Plata, los productos Asaparri se venden en supermercados argentinos y llegan a mercados internacionales como Uruguay, Chile, Perú, Guatemala, Australia, Nueva Zelanda e Israel. “Decimos que exportamos tradición. Para los extranjeros es un aprendizaje cocinar con fuego, mientras que los argentinos en el exterior nos dicen que se sienten un poco más cerca de casa”, relató Ciampa.

La empresa también vivió momentos difíciles. “Nos robaron dos veces en distintas plantas y en Argentina siempre hay altibajos, pero nunca pensamos en abandonar. Tuvimos el apoyo de la gente y de otros emprendedores que nos alentaron a seguir”, recordó el empresario.

El crecimiento no se detiene. Hoy, Asaparri produce en una planta de 1.200 metros cuadrados que ya les queda chica. A la par de la expansión, la marca se volvió parte de la cultura popular: hasta Dibu Martínez recibió una parrilla de regalo apenas una semana después de consagrarse campeón del mundo en Qatar 2022.

La clave, según Ciampa, está en la adaptación: “En Argentina hay que ver cada obstáculo como una oportunidad. Con la apertura de importaciones, en lugar de preocuparnos por las parrillas chinas decidimos importar maquinaria para ser más competitivos. Siempre se puede hacer algo”.

Asaparri logró lo que parecía imposible: modernizar una de las tradiciones más antiguas del país sin perder su esencia. Del campo al country, del patio de barrio a las casas de los argentinos en el exterior, la empresa marplatense convirtió el asado en un producto que exporta tradición y cultura.