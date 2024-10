Un piloto de avión de Turkish Airlines falleció en pleno vuelo

Un piloto de Turkish Airlines murió en pleno vuelo durante un viaje desde Seattle a Estambul, mientras que el avión, dirigido por otro piloto y el copiloto, debió aterrizar de emergencia en Nueva York.

El Airbus 350-900 había despegado de Seattle, en el noroeste de Estados Unidos, el martes por la noche, escribió el portavoz de la aerolínea Yahya Ustun en la red social X, y se dirigía a Estambul cuando "el piloto se desplomó durante el vuelo".

La tripulación trató sin éxito de reanimarlo", por lo que se decidió realizar un aterrizaje de emergencia, pero el piloto "murió antes de llegar", agregó.

El piloto, Ilcehin Pehlivan, de 59 años, trabajaba para Turkish Airlines desde 2007 y había pasado un examen médico en marzo pasado, que no dio indicios de ningún problema de salud, escribió Ustun.

Según el medio digital AirLive, el aterrizaje se realizó en el aeropuerto John F. Kennedy, de Nueva York, tres horas después del incidente médico a bordo del vuelo TK204 de Turkish.

