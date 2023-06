Pánico en Francia: un hombre acuchilló a cuatro niños y a un adulto

Un hombre armado con un cuchillo sembró el terror hoy en un parque a orillas de un lago en una ciudad de los Alpes franceses, donde hirió a cuatro niños, incluyendo a uno en un cochecito de bebé, antes de ser detenido, informaron autoridades y medios.

El agresor, identificado por la Policía como un solicitante de asilo de origen sirio, de 31 años, fue arrestado, dijo el ministro del Interior francés, que viajó a la ciudad oriental y alpina de Annecy.

