Explotó otro cohete de Starship y los escombros cayeron sobre el Caribe

Elon Musk enfrentó un nuevo contratiempo cuando explotó otro gigantesco cohete Starship, dejando caer escombros en llamas sobre el Caribe. Este incidente ocurrió casi dos meses después de que una explosión hiciera llover elementos similares sobre las Islas Turcas y Caicos.

El cohete, lanzado desde Texas, Estados Unidos, alcanzó una altura de 123 metros. SpaceX, la empresa de Musk, confirmó que los restos de la última explosión fueron visibles desde Florida, indicando un incidente grave.

Medios internacionales, incluyendo la agencia Associated Press, mencionaron que el sistema de autodestrucción de la nave espacial no se activó de inmediato. Se desconoce si esto contribuyó a la explosión.

De acuerdo con AP, la explosión ocurrió "a medio mundo de distancia" y el contacto se perdió cuando la nave espacial comenzó a girar fuera de control durante su entrada planificada hacia el Océano Índico.

If you’re keeping count, that’s four Starship explosions out of eight attempts—an impressive failure rate.



Elon’s philosophy seems to be the same for everything: blow it up, waste billions, and call it innovation. pic.twitter.com/jjvgIsWipY — Chris D. Jackson (@ChrisDJackson) March 7, 2025

?? BREAKING: Another one of Elon Musk’s taxpayer-funded Starship rockets just exploded—AGAIN.



How many billions are we wasting on this failure factory?



Everything Musk touches blows up, catches fire, or crashes—including the Trump Administration. pic.twitter.com/40kXk8NpNy — Chris D. Jackson (@ChrisDJackson) March 7, 2025

