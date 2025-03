Cuál es el secreto para un amor duradero según un catedrático de Harvard

FOTO: Arthur C. Brooks, experto de Harvard.

Las historias de amor que hemos mamado desde chicos nos vendieron un ideal romántico lleno de pasión arrolladora, mariposas en el estómago y atracción irresistible. Pero, ¿qué pasa cuando esas chispas iniciales se apagan? ¿Es el fin del amor?

Para Arthur C. Brooks, científico de Harvard y experto en felicidad, la respuesta es un rotundo no. El verdadero secreto de las relaciones duraderas no está en la intensidad de los primeros días, sino en algo mucho más profundo y resistente: la amistad.

En una reciente entrevista en el podcast The Subtle Art, conducido por el escritor Mark Manson, Brooks desmontó el mito del "amor apasionado" como base de la felicidad en pareja. "Los matrimonios más felices son los que se caracterizan por lo que llamamos ''amor de compañía'', no ''amor apasionado''", afirmó con claridad.

Según el experto, esa etapa inicial de euforia —donde la dopamina, la oxitocina y la serotonina nos hacen sentir en las nubes— es solo un trampolín biológico. Esas sustancias, que generan placer y apego, están diseñadas para mantenernos juntos el tiempo suficiente para formar un vínculo, pero su efecto se desvanece con los años.

Y ahí, explica Brooks, llega el momento clave. Muchas parejas confunden el fin de esa "chispa" con el fin del amor y terminan separándose, como quien se rinde ante una adicción que ya no satisface. Sin embargo, las relaciones que prosperan son las que logran trascender esa fase y construyen algo más sólido.

"A lo que quieres llegar en cinco años es a la mejor amistad, y la mejor amistad es algo mágico", sentencia el científico, destacando que el amor no muere cuando la pasión se enfría, sino que evoluciona hacia una conexión basada en confianza, complicidad y estabilidad.

Brooks define este "amor de compañía" con una imagen tan simple como poderosa: "Es con quien ves la tele todas las noches". Lejos de ser una condena a la rutina, el experto reivindica la belleza de lo cotidiano, ese espacio donde las parejas encuentran seguridad y refugio.

No se trata de fuegos artificiales, sino de saber que el otro está ahí, incluso en los peores días. "No importa lo mucho que estés jodiendo al mundo y lo mucho que piense tu pareja que eres un completo bobo, todavía va a defenderte", agregó, subrayando que la verdadera amistad en el amor se mide en el apoyo incondicional, no en la ausencia de problemas.