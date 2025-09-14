En vivo

Deportes

Instituto necesita volver al triunfo y recibe a Argentinos Juniors: formaciones

La "Gloria" recibe al "Bicho" por la octava fecha del Torneo Clausura. Transmite Cadena 3.

14/09/2025 | 07:34Redacción Cadena 3

FOTO: Daniel Oldrá, entrenador de Instituto.

Instituto y Argentinos Juniors chocan este domingo en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 15 en el Monumental de Alta Córdoba. Será transmisión de Cadena 3 con relatos de Carlos Andrés "el Bocha" Houriet.

Ambos equipos llegan necesitados de una victoria, ya que se encuentran fuera de la zona de clasificación a playoffs.

En el caso de "la Gloria", no gana desde la primera fecha del torneo, en La Plata ante Gimnasia. Acumula 3 empates y 3 derrotas, y en los últimos tres no marcó goles.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Probables formaciones de Instituto vs Argentinos Juniors

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco o Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Francis Mac Allister, Stefano Moreyra y Gastón Lodico; Alex Luna y Damián Puebla; Nicolás Cordero. DT: Daniel Oldrá.

Argentinos: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy y Sebastián Prieto; Federico Fattori, Alan Lescano y Nicolás Oroz o Lautaro Giaccone; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Matías Giménez Rojas. DT: Nicolás Diez.

Lectura rápida

¿Qué equipos juegan este domingo? Instituto y Argentinos Juniors.

¿Cuándo se juega el partido? El domingo 14 de septiembre de 2025 a las 15 horas.

¿Dónde se realiza el encuentro? En el Monumental de Alta Córdoba.

¿Qué necesitan ambos equipos? Ambos equipos necesitan una victoria para entrar en la zona de playoffs.

[Fuente: Noticias Argentinas]

