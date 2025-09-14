Instituto necesita volver al triunfo y recibe a Argentinos Juniors: formaciones

Instituto y Argentinos Juniors chocan este domingo en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 15 en el Monumental de Alta Córdoba. Será transmisión de Cadena 3 con relatos de Carlos Andrés "el Bocha" Houriet.

Ambos equipos llegan necesitados de una victoria, ya que se encuentran fuera de la zona de clasificación a playoffs.

En el caso de "la Gloria", no gana desde la primera fecha del torneo, en La Plata ante Gimnasia. Acumula 3 empates y 3 derrotas, y en los últimos tres no marcó goles.



Fecha 8



Estos son los citados por Daniel Oldrá y su cuerpo técnico para recibir a Argentinos Juniors.







- Matias Klimowicz: continúa con la última parte del proceso de rehabilitación y la semana próxima se suma a los… pic.twitter.com/05QEV9XnXy — Instituto ACC (@InstitutoACC) September 13, 2025



Probables formaciones de Instituto vs Argentinos Juniors

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco o Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Francis Mac Allister, Stefano Moreyra y Gastón Lodico; Alex Luna y Damián Puebla; Nicolás Cordero. DT: Daniel Oldrá.

Argentinos: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy y Sebastián Prieto; Federico Fattori, Alan Lescano y Nicolás Oroz o Lautaro Giaccone; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Matías Giménez Rojas. DT: Nicolás Diez.