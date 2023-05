"El Loco" Carranza, autocrítico sobre su expulsión: "Era penal e ir preso"

El arquero de Instituto Jorge Carranza conversó con Cadena 3 sobre la actualidad de su equipo y sobre los recientes hechos que marcaron la derrota del conjunto de Lucas Bovaglio en la pasada fecha, en donde el “Loco” fue protagonista.

El capitán de “La Gloria” se refirió a lo sucedido el pasado sábado, en donde su equipo cayó 2 a 0 frente a San Lorenzo con dos tantos desde los doce pasos: “Más que tarde de terror, fueron unos minutos fatales, en donde vino el primer penal y nos desacomodaron”.

El “Loco”, que salió expulsado a los 82 minutos del encuentro en el estadio Nuevo Gasómetro luego de cometer una grave falta sobre el defensor Federico Gattoni, fue responsable del segundo penal del “Ciclón” que selló la victoria del equipo “azulgrana”.

“En esa acción termino golpeando al rival porque tuve la sensación de que me venía a chocar. Él se terminó parando y ya no pude frenar”, explicó.

Asimismo, no protestó frente a la falta: “Era penal e ir preso”, declaró Carranza. “Ni yo entendía y no puedo dar respuesta, como les dije a mis compañeros”, reflexionó el arquero.

“A esta altura no hace falta que me rete nadie; uno sabe cuándo hace las cosas bien y cuándo se equivoca. Fue una acción imprudente, pero tampoco puedo seguir pidiendo disculpas públicas porque no tuve intención de herir a nadie”, acotó. A lo que agregó: “Es doloroso quedar afuera del equipo en un momento que es importante, y en el que quiero estar dentro de la cancha”.

Además, Carranza opinó sobre el polémico penal que Fernando Alarcón cometió frente al jugador de San Lorenzo Andrés Vombergar, y sobre la utilización de la herramienta del VAR en la jugada: “No veo que haya sido un penalazo. Estoy de acuerdo con el VAR, pero si es utilizado por igual para todos los equipos”.

“Si hay un penalcito que se cobre, pero que se cobre para todos los equipos. En el primer tiempo, (Adrián) Martinez sufrió un agarrón similar. Si no cobramos ese, ¿por qué el de Alarcón sí?, juzgó el arquero de “La Gloria”.

Instituto se encuentra en el puesto 17 de la Liga Profesional, y ya se prepara para enfrentar a Estudiantes de la Plata. En la jornada del día martes llevó a cabo entrenamientos de fuerza, juego aéreo y transiciones en la previa de su localía frente al “Pincha”, a quien recibirá el próximo lunes a las 20 en el estadio Monumental.