Sergio Saracco: "Al monóxido de carbono hay que pensarlo, porque no se siente"

Tras la muerte de tres personas en Córdoba, el ex titular de la Asociación de Toxicología de Argentina, Sergio Saracco, alertó en diálogo con Cadena 3 sobre los peligros del monóxido de carbono y proporcionó consejos para evitar la intoxicación durante el invierno.

El toxicólogo describió al monóxido de carbono como un "poderoso veneno" que no tiene olor ni color y no produce irritación en los ojos o la nariz: "No hay forma de que nos demos cuenta que estamos inhalando este poderoso veneno que ingresa a nuestro organismo a través de los pulmones con cada respiración que hacemos y de allí pasa a la sangre, donde se une fuertemente a los glóbulos rojos impidiendo el normal transporte de oxígeno hasta los distintos tejidos", señaló.

"El monóxido de carbono no se huele, ni se siente: se piensa", expresó a modo de reflexión.

El experto explicó que cualquier combustible orgánico, como gas natural, gas en garrafa, carbón o leña puede producir monóxido cuando se quema en un ambiente pobre en oxígeno. Por lo tanto, es importantísimo mantener una buena ventilación para asegurar una combustión óptima y permitir que el monóxido escape al exterior.

Sugiriendo medidas preventivas dijo: "Es preferible a la noche apagar todos estos artefactos, acostarse con una camiseta o una frazada más, para poder amanecer perfectamente a la mañana sin ningún inconveniente".

El doctor Saracco también destacó la importancia de estar atentos a los síntomas de intoxicación por monóxido de carbono: dolor de cabeza, náuseas, vómitos y torpeza en los movimientos.

En caso de experimentar estos síntomas, recomendó apagar todos los artefactos a combustión y ventilar el ambiente antes de llamar para ser evaluado por profesionales médicos.

Entrevista de "Informados, al regreso".