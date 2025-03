Pablo Grasso aseguró que la demolición del monumento de Bayer "fue a propósito"

La demolición del monumento a Osvaldo Bayer en Río Gallegos por parte de Vialidad Nacional el pasado martes 25 de marzo desató una tormenta de indignación en Santa Cruz, y el intendente Pablo Grasso habló con Cadena 3.

El mandatario lo calificó como un “acto vandálico” perpetrado con “maquinaria oficial”.

A su vez, Grasso relató lo sucedido en la entrada de la Ruta Nacional 13, donde el homenaje al autor de La Patagonia Rebelde fue reducido a escombros. “No avisaron a nadie, yo me apersoné y le pregunté si podían dejar para no destruirlo porque era un acto vandálico por maquinaria de Vialidad Nacional que estaban rompiéndolo en forma para que no pueda usarse más”, afirmó.

El intendente describió cómo las autoridades ignoraron sus súplicas: “Dijeron que recibían órdenes y que la verdad que la pobreza intelectual con lo que se manejó esto fue muy notable”.

El monumento, instalado el 24 de marzo de 2023 con la leyenda «Bienvenidos, usted está ingresando a la tierra de la Patagonia Rebelde», era mucho más que una estructura para los santacruceños.

Grasso lo explicó con claridad: “Fue la culminación de un trabajo construido con la comunidad, una construcción que empezó una reconstrucción de la historia de la Patagonia Argentina, con Osvaldo Bayer recorriendo los cascos más poblados y los menos poblados de toda la provincia de Santa Cruz, hablando con familiares de los fusilados de la época 1920-1921”. Ese esfuerzo colectivo, que incluyó charlas, debates y la obra cumbre de Bayer, convirtió al monolito en un símbolo de orgullo regional.

Frente a las justificaciones de Vialidad Nacional —que el monumento obstruía la visión, que era necesario para un pluvial o que formaba parte de una obra complementaria—, Grasso fue tajante: “No topaba la visión, que era uno de los justificativos que estaban dando, otro era que iban a hacer un pluvial, donde sabemos que ahí, en el campo, no se generan pluviales porque no se inundó jamás, y tercero, era una obra complementaria que iban a hacer para la circulación dentro de lo que es el periodo que tampoco es veraz, que es una mentira de lo que se fue realizando”.

Para él, las excusas no resisten análisis y esconden una intención deliberada. “Lo hicieron a propósito, si lo pudieran haber hecho, lo hubieran hecho el 24, pero como no quisieron pagar doble las asignaciones de las horas extras, lo han pasado para el 25”, ironizó.

El intendente también destacó la falta de diálogo y el manejo arbitrario del episodio. “Hoy fui a la mañana a retirar el monumento y no me lo han querido dar, lo han tenido con las federales retenidas”, reveló, exigiendo su devolución para que la provincia pueda decidir su destino.

Su frustración se mezcló con una defensa apasionada del legado de Bayer: “Ese monumento en sí lo ha construido muchísima gente, al llegar al hecho en sí, poder haber caminado por pueblo, es más, hoy pidiendo réplicas para hacer en diferentes localidades de la provincia, entonces esas familias que han participado en la reconstrucción de nuestra historia, lo tomaron como propio”.

Grasso no esquivó las preguntas sobre el trasfondo político del acto. Cuando se le consultó qué lleva a las autoridades a borrar símbolos históricos, respondió con una reflexión profunda: “No lo sé, porque eso es parte de nuestra historia, y en todo caso, si uno quiere escribir una historia, la escribe de acá en adelante, la que pasó hay que recordarla, para los que les gusta poder repetirles, para los que no nos gusta pelear para que no vuelva a suceder”.

Y añadió: “Si vos pensás distinto, pensalo, actualo, con el acto de responsabilidad en un ámbito de democracia y de respeto mutuo”. Para él, la destrucción no resuelve diferencias, sino que las agrava.

El intendente cerró su intervención con un llamado a la conciencia: “Llamo a mucha la reflexión, se han equivocado, lógicamente, han querido instalar algo que no han podido poder instalar, esto de poder pensar que el otro que piensa distinto hay que eliminarlo”.

“La historia nos hace ricos en sabiduría, en empuje y en luchas durante toda la vida”, sentenció.

Entrevista de "Informados, al Regreso".