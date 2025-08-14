Ordenan detener a policía por presunta filtración de datos de causas judiciales

FOTO: El subcomisario está acusado de hacer trascender datos de causas. .

Matías Bornancini, uno de los fiscales Anticorrupción de Córdoba, ordenó este jueves la detención de un subcomisario, que cumplía funciones como comisionado en su fiscalía.

Este subcomisario también trabajó en las fiscalías de Enrique Gavier, que maneja causas complejas, y en la de Franco Mondino, otro fiscal Anticorrupción.

Además, estuvo vinculado a la fiscalía de Franco Pilnik, que investiga ciberestafas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El subcomisario enfrenta acusaciones por la supuesta filtración de información de diversas causas judiciales a personas ajenas.

Esta situación es calificada como grave, ya que el comisionado de una fiscalía es una persona de confianza del fiscal, encargada de coordinar acciones como allanamientos y detenciones.

Los fiscales consideran que la acción del subcomisario representa una alta traición, dado su rol en el sistema judicial. Actualmente, se le acusa de abuso de autoridad.

La investigación se inició tras la apertura de varios celulares, donde se descubrieron conversaciones que evidencian la filtración de información relevante y sensible de distintas causas.

Informe de Francisco Centeno.