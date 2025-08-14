En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Atl. Mineiro vs. Godoy Cruz

Mendoza

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Informados al regreso Notas

Ordenan detener a policía por presunta filtración de datos de causas judiciales

Lo dispuso el fiscal Matías Bornancini. El imputado es un subcomisario, al que se lo acusa de abuso de autoridad. La investigación se inició tras la apertura de varios celulares.

14/08/2025 | 19:15Redacción Cadena 3

FOTO: El subcomisario está acusado de hacer trascender datos de causas. .

  1.

    Audio. Ordenan detener a policía por presunta filtración de datos de causas judiciales

    Informados al regreso

    Episodios

Matías Bornancini, uno de los fiscales Anticorrupción de Córdoba, ordenó este jueves la detención de un subcomisario, que cumplía funciones como comisionado en su fiscalía.

Este subcomisario también trabajó en las fiscalías de Enrique Gavier, que maneja causas complejas, y en la de Franco Mondino, otro fiscal Anticorrupción. 

Además, estuvo vinculado a la fiscalía de Franco Pilnik, que investiga ciberestafas. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El subcomisario enfrenta acusaciones por la supuesta filtración de información de diversas causas judiciales a personas ajenas. 

Esta situación es calificada como grave, ya que el comisionado de una fiscalía es una persona de confianza del fiscal, encargada de coordinar acciones como allanamientos y detenciones. 

Los fiscales consideran que la acción del subcomisario representa una alta traición, dado su rol en el sistema judicial. Actualmente, se le acusa de abuso de autoridad. 

La investigación se inició tras la apertura de varios celulares, donde se descubrieron conversaciones que evidencian la filtración de información relevante y sensible de distintas causas. 

Informe de Francisco Centeno.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho