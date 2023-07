FOTO: “Los empresarios no queremos subsidios", dijo el gerente de Metropol.

Luego del paro que dejó casi 24 horas sin el funcionamiento de los colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Luciano Franco Fusaro, gerente de Metropol, sostuvo que las empresas no quieren subsidios.

Fusaro participó de la reunión que encabezó este viernes el ministro de Economía, Sergio Massa, en el Palacio de Hacienda con la participación de los ministros de Transporte, Diego Giuliano, de Trabajo, Raquel Kismer "Kelly" Olmos, y el de Transporte bonaerense, Jorge D´Onofrio, junto a dirigentes sindicales y los representantes de las cámaras de empresas de transporte.

Respecto al discurso de Massa previo al encuentro, Fusaro indicó a Cadena 3: “Son palabras fuertes que se dicen en un momento de enojo, luego nos reunimos a puertas cerradas y se llegó a un acuerdo, quedó claro que no somos ningunos ‘parásitos’ ni ‘extorsionadores’. Después hablamos de los temas concretos que hay, la situación de hoy no es nueva, hubo muchas amenazas de paro que no se concretaron por la buena voluntad de las partes”.

“Hay una realidad en un contexto de altísima inflación donde todos sabemos que la tarifa tiene un valor muy bajo, cubre una parte mínima de los costos. Nosotros no fijamos la tarifa como otra actividad privada, por lo tanto el Estado tiene que aportar subsidios, y como la inflación se acelera los tiempos, para negociar son otros”, explicó.

Y añadió: “Pasan cosas como estas cuando el margen de operación de las empresas no se llega a cubrir; (...) pero, conversamos, y hubo un reconocimiento de que hay que resolver estos problemas y se abrió una mesa de trabajo para resolver el problema de los ingresos de las empresas que no son suficientes para cubrir todos los costos, entre ellos la paritaria”.

“Y también hubo un acuerdo con UTA para que este monto elevado de la paritaria retroactiva a abril, pagar lo más urgente ahora y el resto del retroactivo en las próximas semanas de acuerdo a un cronograma”, detalló.

Por otra parte, remarcó: “Los empresarios no queremos subsidios y no los necesitamos, el sistema de transporte en el AMBA funcionó sin subsidios hasta el año 2002, se cobraba una tarifa razonable y popular, a partir de la crisis del 2001 nacen los subsidios en 2002”.

“Al día de la fecha tenemos un boleto mínimo de 50 pesos y el costo real de operación medido en el índice Bondi nos da un costo de 329 pesos por viaje. El boleto es un bien más de la economía y está sujeto al rigor de la inflación, pero de ese valor solo se reconocen unos 200 pesos entre tarifa y subsidios, por lo que hay 128 pesos que no los paga nadie, entonces las empresas no pueden dar el servicio que necesitan los pasajeros”, argumentó.

En ese sentido, Fusaro coincidió con Massa en que el subsidio tiene que ir a la gente; a la SUBE y no a las empresas.

Entrevista de Luis Fernández Echegaray.