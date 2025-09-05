Comercios de avenida Maipú afirman que las ventas cayeron 50% por las obras

La ejecución de obras en la calle Maipú, en la zona de Nueva Córdoba, genera preocupación entre los comerciantes que ven afectadas sus ventas. Algunos experimentan caídas de hasta el 50% en sus ingresos desde que comenzaron los trabajos.

"Económicamente nos afectó bastante", afirmó a Cadena 3 Guillermo, dueño de una veterinaria, quien agrega que "sufrimos dos o tres meses de baja de venta". La situación se agrava por la dificultad de estacionamiento y el menor tránsito de clientes en la zona.

/Inicio Código Embebido/

Sociedad Bahía Blanca. Inician obras de reparación de puentes en Bahía Blanca tras inundación de marzo La inundación provocó las muertes de 16 personas. Las obras incluyen el puente de la calle Pampa Central y otros 16 puentes en un proyecto de más de 109 mil millones de pesos.

/Fin Código Embebido/

Por su parte, otros comerciantes notan una mejora reciente. "Ahora un poco mejor, porque la verdad que cambió mucho con respecto a lo que nos sacaron las cosas de este lado", comentó un propietario de un local. Sin embargo, insistió en la necesidad de mejorar la iluminación, ya que "la noche es muy fea", lo que representa un riesgo para la seguridad.

La incertidumbre persiste respecto a cuándo concluirán las obras. Muchos esperan que la situación normalice antes de las elecciones de octubre, aunque no hay una fecha exacta. "Se supone que ahora antes de las elecciones", comentó Guillermo, quien también resalta que el ánimo varía: "Algunos festejan que se va a terminar, otros esperan que se habilite totalmente".

A pesar de las dificultades, los comerciantes se muestran optimistas respecto al futuro. "Cuando esto se habilite, va a quedar muy lindo porque está hermoso", concluyó un comerciante de la zona. La preocupación persiste por los efectos económicos, pero la esperanza de mejora se mantiene entre los vecinos y propietarios locales.

Informe de Gonzalo Carrasquera