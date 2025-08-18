En vivo

La Cadena del Gol

Talleres vs. San Martín (SJ)

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Talleres vs. San Martín (SJ)

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Informados al regreso Notas

Carolina Basualdo busca dar voz al interior en el Congreso con Provincias Unidas

La intendente de Despeñaderos propone un modelo productivo que prioriza trabajo, educación y salud. Su objetivo es representar las necesidades de Córdoba en el Congreso y fomentar el desarrollo regional.

18/08/2025 | 19:33Redacción Cadena 3

FOTO: Carolina Basualdo: La voz del interior en el Congreso por Provincias Unidas

  1.

    Audio. Carolina Basualdo, la voz del interior que busca transformar el Congreso

    Informados al regreso

    Episodios

Carolina Basualdo, intendente de Despeñaderos y candidata a diputada nacional por Provincias Unidas, destacó la importancia de llevar la voz del territorio al Congreso. "Los intendentes tenemos el rol de poder y la cercanía con la gente", afirmó a Cadena 3.

Enfatizó que su objetivo es construir un modelo productivo que integre trabajo, educación y salud. "Este modelo ha logrado un equilibrio fiscal en Córdoba, y queremos replicarlo en el Congreso", expresó la candidata. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A su vez, criticó la mirada centrada en Buenos Aires, señalando que "más allá de la General Paz no entienden cuál es la realidad de Córdoba". Además, sostuvo que la infraestructura es clave para el desarrollo: "Las obras generan empleo y oportunidades para la producción".

Sobre la conformación de alianzas políticas, Basualdo mencionó que existe una mirada común hacia el federalismo y el desarrollo de las economías regionales. "Estamos tratando de tener esta mirada de la Argentina profunda, de las provincias", aseguró.

En cuanto a la administración municipal, afirmó que es fundamental priorizar y redistribuir recursos. "No se puede gastar más de lo que se tiene, pero hay que generar condiciones para que el sector privado invierta", indicó. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Basualdo también reflexionó sobre el papel del Estado en la infraestructura, argumentando que "el privado no se hará cargo de hacer una ruta". En este sentido, destacó que el modelo de Córdoba ha sido exitoso gracias a la colaboración entre el sector público y privado.

Finalmente, la candidata expresó su confianza en las oportunidades que presenta el espacio de Provincias Unidas para el futuro. "Si hacemos una buena elección, seremos una opción para el 2027 como espacio político de las provincias", concluyó.

Entrevista de Informados al regreso

Lectura rápida

¿Quién es Carolina Basualdo? Es la intendente de Despeñaderos y candidata a diputada nacional por Provincias Unidas.

¿Qué propone Basualdo? Propone un modelo productivo que integre trabajo, educación y salud, replicando el equilibrio fiscal logrado en Córdoba.

¿Cuál es su crítica principal? Critica la mirada centrada en Buenos Aires y la falta de comprensión de la realidad de Córdoba.

¿Qué dice sobre la infraestructura? Afirma que es clave para el desarrollo, generando empleo y oportunidades para la producción.

¿Qué espera para el futuro? Confía en que Provincias Unidas será una opción política para el 2027 si logran una buena elección.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho