Carolina Basualdo busca dar voz al interior en el Congreso con Provincias Unidas

FOTO: Carolina Basualdo: La voz del interior en el Congreso por Provincias Unidas

Carolina Basualdo, intendente de Despeñaderos y candidata a diputada nacional por Provincias Unidas, destacó la importancia de llevar la voz del territorio al Congreso. "Los intendentes tenemos el rol de poder y la cercanía con la gente", afirmó a Cadena 3.

Enfatizó que su objetivo es construir un modelo productivo que integre trabajo, educación y salud. "Este modelo ha logrado un equilibrio fiscal en Córdoba, y queremos replicarlo en el Congreso", expresó la candidata.

A su vez, criticó la mirada centrada en Buenos Aires, señalando que "más allá de la General Paz no entienden cuál es la realidad de Córdoba". Además, sostuvo que la infraestructura es clave para el desarrollo: "Las obras generan empleo y oportunidades para la producción".

Sobre la conformación de alianzas políticas, Basualdo mencionó que existe una mirada común hacia el federalismo y el desarrollo de las economías regionales. "Estamos tratando de tener esta mirada de la Argentina profunda, de las provincias", aseguró.

En cuanto a la administración municipal, afirmó que es fundamental priorizar y redistribuir recursos. "No se puede gastar más de lo que se tiene, pero hay que generar condiciones para que el sector privado invierta", indicó.

Basualdo también reflexionó sobre el papel del Estado en la infraestructura, argumentando que "el privado no se hará cargo de hacer una ruta". En este sentido, destacó que el modelo de Córdoba ha sido exitoso gracias a la colaboración entre el sector público y privado.

Finalmente, la candidata expresó su confianza en las oportunidades que presenta el espacio de Provincias Unidas para el futuro. "Si hacemos una buena elección, seremos una opción para el 2027 como espacio político de las provincias", concluyó.

Entrevista de Informados al regreso