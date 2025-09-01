Analista dijo que se generó una “suerte de PASO” con los comicios bonaerenses

El analista político Patricio Giusto consideró este lunes que las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, que se celebrarán el próximo domingo, podrían tener un impacto similar al de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que el Gobierno de Javier Milei suspendió.

En diálogo con Cadena 3, Giusto afirmó: “Se generó como una suerte de PASO. Las primarias que eliminó el Gobierno pueden terminar siendo estas elecciones bonaerenses. El resultado puede tener un impacto mucho mayor”.

Por otra parte, Giusto analizó las elecciones en Corrientes y su repercusión en el ámbito nacional. Al respecto, destacó la particular dinámica de esa provincia litoraleña, donde varias dinastías familiares han gobernado. "Ésta es una dinastía que recién arranca", señaló, refiriéndose a los Valdés y el cambio generacional en la política local.

A pesar de la aparición de fuerzas alternativas como La Libertad Avanza (LLA), el resultado fue un triunfo amplio del oficialismo, evitando el balotaje.

El analista también mencionó la participación del 72% en Corrientes, un dato notable en comparación con elecciones anteriores. "Las elecciones ejecutivas tienden a tener más participación", afirmó. Sin embargo, se cuestionó si este fenómeno se reproducirá en las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.

En ese marco, sostuvo que las elecciones provinciales suelen reflejar contextos locales más que nacionales, pero la situación actual genera incertidumbre. "No tenemos la respuesta sobre cuánta gente se sintió incentivada a ir a las urnas en Corrientes", comentó.

El analista prevé que la participación en Buenos Aires será diferente, con una estimación más cercana al 50%. "Me inclino a pensar que vamos a estar más cerca de lo que vimos en las elecciones previas", concluyó.

Finalmente, Giusto subrayó la importancia de las elecciones del 7 de septiembre como un paso crucial antes de las elecciones de octubre. "Ese resultado tendrá un impacto mucho mayor que cuando fue fijada esa fecha", opinó.

Entrevista de "Informados, al regreso".