Salud mental: un tema que dejó de ser tabú entre los famosos

Lali Espósito habló por primera vez de su salud mental y de los ataques de ansiedad que tuvo durante el último año a raíz de la intensidad y la exigencia de su trabajo.

La actriz que estuvo viviendo en España filmando una serie para el exterior contó durante el podcast “No lo hagas fácil” de Juanpa Zurita que vivió momentos de ansiedad de “nivel dramático”.

“Yo soy una persona que trabajo, trabajo, trabajo, siempre parezco que estoy bien. No es real que uno siempre está bien. Y aparte en la vida privada pasan cosas que uno después va sorteando y después tu trabajo te distrae y eso está bueno. Pero lo cierto es que vengo de un momento en que tuve que pedirle a mi equipo: ‘chicos, se me va a paralizar la cara’. Por suerte toda la gente que me acompaña me dijo ‘tranquila, lo acomodamos’”, relató.

La actriz aseguró que “no es fácil” y que debió “aprender” a decir que no y a reconocer cuando no puede afrontar determinada situación.

“Recién a mis 30 años años pude decir ‘no puedo’. Yo no sabía decirlo. Para empezar, no sabía decir que no, que es un gran problema, y segundo, no sabía decir ‘no puedo’. Porque significa ¿cómo que yo no puedo? Si yo puedo todo. Me mal acostumbré a poder muchas cosas locas a la vez”, reflexionó la artista.

“Pero cuando te empieza a dar una taquicardia y el brazo te tiembla decis ‘che, esto es raro, debería chequear con un profesional si es normal’”, contó y resaltó la importancia de poder hablarlo y consultarlo con profesionales. “Me di cuenta hoy lo importante que era preservar mi psiquis y mi emoción de un montón de cosas, que aparte es con la que trabajo”, afirmó.

No es la primera artista que pone el énfasis en la salud mental, esta también se conoció que Karina “La Princesita” tiene depresión y que pidió ayuda para superarla.

Su mamá, Mónica Cuello reveló que en una oportunidad la cantante le dijo "mamá, por favor intername".

La cantante supo publicar en sus redes sociales: “Me levanté de la cama después de muchos días. Nada, no me voy a sentir culpable por haberme sentido mal. Lo importante es levantarse y seguir. Es un proceso”

Semanas atrás la misma Karina comentó en el programa Seres Libres de Gastón Pauls: “Uso mis redes para que no se sientan raros los que lo viven, como me siento yo cuando leo 'qué le pasa', 'falta de atención', 'se victimiza' y boludeces incentivadas por preguntas dañinas con respecto a la salud mental”.

"A mí lo que me pasaba es que yo no me quería matar, pero me quería morir. No es que yo decía bueno, de qué forma me puedo quitar la vida, no lo pensaba, quería morirme. A mí no me pasó de querer matarme, pero sí, de querer morirme", agregó.

Recientemente Tini Stoessel también habló de la importancia de cuidar la salud mental durante su gira en España. En una entrevista a El País contó que “estuvo en un proceso de tocar fondo”. “No me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico, por diferentes razones mías, personales. No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme”, reveló.

La Joaqui hace un tiempo decidió tomar un receso en su carrera y hace poco en una historia de Instagram contó que se siente mucho mejor de ánimo y salud y que el tiempo alejada de los escenarios y de la música le sirvió para descansar. “Me siento mejor, estoy mejor. Estoy haciendo mucha terapia. Me vino bien poder tomar este tiempo para poder descansar para poder disfrutar un poquito de estar con uno mismo, de estar con la familia, realmente me ayudó a que me sienta mucho mejor”, agregó.

Alejandro Sanz fue otro de los cantantes que habló de su salud mental en las redes sociales.