Aprender sobre la accesibilidad desde los ojos de Marcelo

Malena Pozzobon

La accesibilidad son las características o condiciones que tienen que tener los entornos, productos o servicios para que puedan ser utilizados por todas las personas con la mayor autonomía posible.

Existen muchos tipos de accesibilidad, puntualmente en esta nota se va hacer foco en la accesibilidad física. Veamos una definición de la misma: según la Agencia Nacional de Discapacidad “la accesibilidad física es la característica del urbanismo, las edificaciones, los medios de transporte y los espacios en general que permite a cualquier persona su utilización con la máxima autonomía”.

Para ampliar más este tema hable con Marcelo Gabriel Nicolaimusso, él es estudiante de periodismo deportivo y tiene una cuenta instagram sobre deportes adaptados: @disca13marce.





En primer lugar remarcó la importancia que tiene hablar sobre la accesibilidad en la vía pública “para que la sociedad se empiece a dar cuenta que no somos sólo los que andamos en sillas de ruedas, sino para otras personas también que se puedan movilizar por la vía pública“.

En cuanto a su experiencia sobre este tema en espacios públicos, para Marcelo falta mucho en lugares como clubes y eventos deportivos. "No están muy adaptados que digamos", comentó y señaló que "loa baños son dificultosos para entrar".

En cuanto a los eventos deportivos dijo que muchas veces quedan muy adelante y eso les impide apreciar el encuentro.

Por otro lado, en relación a lo que está mejorando en la sociedad respecto a la accesibilidad, según su experiencia, expresó: “Lo que sí se ve que va mejorando son las rampas en los colectivos y las personas que nos quieren ayudar, por ejemplo cuando cruzamos una calle o cuando necesitamos alguna otra asistencia”.

Respecto a qué podemos hacer como sociedad para facilitar la accesibilidad en la vía pública, explicó que es importante que las personas se informen acerca de este tema y que aprendan cómo ayudar.

Le pregunté cuál es su mirada acerca de la importancia que tiene esto para la autonomía en su vida y me dijo: “Por supuesto que necesitamos que la ayuda esté preparada para que nosotros nos podamos mover libremente y solos. Algún día quizás nos podamos empezar a mover solos”.

En relación a los obstáculos y limitaciones por parte del entorno que se le presentaron a Marcelo, el me expresó: “Obviamente que hay lugares que no están preparados para que nosotros vayamos y disfrutemos como hubiésemos querido disfrutar, pero en mi caso, gracias a mi familia y a mi entorno he podido hacer muchas cosas de las cuales estoy orgulloso”.

Como mensaje final de esta nota, Marcelo reflexionó: "Cuando vos te pones los limites, vos te empezas a limitar". "Si vos no te pones ningún límite, nadie te puede limitar”, agregó.

Sin embargo aclaró: "No hay que olvidarse de la condición que tenemos cada uno, porque eso, dependiendo de la condición de cada uno te va a permitir disfrutar de lo que hagas el día de mañana, como estudio, trabajo".

"Hay que saber disfrutar la vida", cerró.