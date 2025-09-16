FOTO: De la Escuela de Oficios a un amor y un emprendimiento en impresión 3D

Jonathan y Gabriela, dos jóvenes cordobeses, cambiaron su rumbo profesional al inscribirse en la Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de Córdoba. Con 36 y 32 años, respectivamente, ambos descubrieron su vocación por la impresión 3D.

“Nos conocimos a través del curso de oficios de la UNC”, contó Jonathan, quien anteriormente se dedicaba a ser pintor de obra. Gabriela, por su parte, trabajaba en la atención al cliente como moza antes de dar el salto a esta nueva oportunidad.

“Decidí inscribirme en la Escuela de Oficios porque creí que nos iba a abrir una oportunidad muy grande”, explicó Gabriela, resaltando cómo el curso amplió sus conocimientos en la materia.

De esta unión emergió un nuevo proyecto y un amor. “Hemos formalizado, ya estamos viviendo juntos y tenemos un emprendimiento que se llama Gajo 3D”, comentó Jonathan sobre su taller, donde combinan su relación y su negocio. Ambos viven de su emprendimiento y aspiran a crecer aún más.

“Nuestro ideal a futuro es crecer más, ampliar más nuestro taller con más impresoras”, dijo Gabriela, quien detalla que sus clientes piden una variedad de productos, “figuras, llaveros, souvenirs de empresas, mates, todo lo que se puede ocurrir”.

