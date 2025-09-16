En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Vélez vs. Racing

Argentina

En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Rosario

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Viva la Radio

De la Escuela de Oficios a un amor y un emprendimiento en impresión 3D

Jonathan y Gabriela, jóvenes cordobeses, transformaron sus vidas gracias a la UNC. Ahora, combinan su amor y su pasión por la impresión 3D en su taller Gajo 3D.

16/09/2025 | 16:56Redacción Cadena 3

FOTO: De la Escuela de Oficios a un amor y un emprendimiento en impresión 3D

  1.

    Audio. Emprendimiento y amor: la historia de Jonathan y Gabriela en impresión 3D

    Viva la Radio

    Episodios

Jonathan y Gabriela, dos jóvenes cordobeses, cambiaron su rumbo profesional al inscribirse en la Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de Córdoba. Con 36 y 32 años, respectivamente, ambos descubrieron su vocación por la impresión 3D.

“Nos conocimos a través del curso de oficios de la UNC”, contó Jonathan, quien anteriormente se dedicaba a ser pintor de obra. Gabriela, por su parte, trabajaba en la atención al cliente como moza antes de dar el salto a esta nueva oportunidad. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Decidí inscribirme en la Escuela de Oficios porque creí que nos iba a abrir una oportunidad muy grande”, explicó  Gabriela, resaltando cómo el curso amplió sus conocimientos en la materia.

De esta unión emergió un nuevo proyecto y un amor. “Hemos formalizado, ya estamos viviendo juntos y tenemos un emprendimiento que se llama Gajo 3D”, comentó Jonathan sobre su taller, donde combinan su relación y su negocio. Ambos viven de su emprendimiento y aspiran a crecer aún más.

“Nuestro ideal a futuro es crecer más, ampliar más nuestro taller con más impresoras”, dijo Gabriela, quien detalla que sus clientes piden una variedad de productos, “figuras, llaveros, souvenirs de empresas, mates, todo lo que se puede ocurrir”. 

/Inicio Código Embebido/

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho