Vélez y Racing abren la serie de cuartos de Libertadores: seguilo en vivo

FOTO: Vélez y Racing se enfrentan por la Libertadores. (Foto:@Libertadores)

Vélez y Racing se enfrentan en Liniers en el marco del partido de ida de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

El encuentro se disputa en el estadio José Amalfitani desde las 19, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y su compatriota Rodolpho Toski en el VAR.

El partido cuenta con transmisión de Cadena 3 con los relatos de Mario Celedón, comentarios de Claudio Giglioni y Gabriel Rodríguez en la central informativa.

Seguilo en vivo por el YouTube de la radio:

El equipo del entrenador Guillermo Barros Schelotto empató 0-0 con Huracán, el pasado viernes en condición de visitante, en el marco del interzonal de la octava fecha del Torneo Clausura. Con algunos suplentes desde el arranque, los del ´Fortín´ se llevaron un punto de Parque de los Patricios y quedó tercero en el Grupo B, a tres unidades del líder River.

Por su parte, el equipo de Gustavo Costas viene de vencer 2-0 a San Lorenzo, el pasado viernes en condición de local, en el marco del interzonal de la octava fecha del Torneo Clausura. Con un once inicial alternativo, los de Avellaneda fueron superiores de principio a fin y volvieron al triunfo en su estadio en el certamen doméstico.

