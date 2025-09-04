En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Tras 16 años, Paraguay se clasificó al Mundial: empató sin goles ante Ecuador

Ante 45.000 espectadores en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, el empate desató la algarabía de jugadores y del público, al tiempo que miles de personas se volcaron a festejar en las calles de la ciudad.

04/09/2025 | 22:40Redacción Cadena 3

FOTO: Pese a un empate sin goles, Paraguay sella su pase de regreso a un Mundial tras 16 años de ausencia

ASUNCIÓN (AP) — Pese a la ausencia de goles, Paraguay logró sellar el jueves su pase al Mundial de 2026 tras ceder un empate en casa ante un ya clasificado Ecuador, con lo cual volverá a participar en la máxima cita del fútbol global tras 16 años de ausencia.

Animados por los hinchas que comparecieron en el Defensores del Chaco de Asunción, los paraguayos sacaron ventaja una vez más de su condición de anfitriones en el penúltimo compromiso por las eliminatorias sudamericanas y siguieron sin derrotas en su fortaleza.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Conducidos por la actuación imparable del volante Ramón Sosa, aseguraron su regreso a una Copa de Mundo, instancia de la que no habían participado desde Sudáfrica 2010.

Los comandados por el entrenador argentino Gustavo Alfaro, quien llegó al banquillo paraguayo hace poco más de un año, impusieron desde el inicio su ritmo y trataron de marcar presencia en la cancha frente a un desorientado Ecuador - ya clasificado al Mundial 2026 y temporalmente cuarto de la clasificación - que volvió a mostrar su solidez defensiva pero dejó claras sus deficiencias en el campo ofensivo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué logró Paraguay? Selló su pase al Mundial de 2026 tras empatar con Ecuador. ¿Cuándo ocurrió el partido? El partido se jugó el jueves, en su penúltimo compromiso de eliminatorias. ¿Dónde se jugó el partido? En el estadio Defensores del Chaco, en Asunción. ¿Quién fue el jugador destacado? Ramón Sosa tuvo una actuación notable durante el partido. ¿Quién es el entrenador de Paraguay? El entrenador es Gustavo Alfaro, en el cargo desde hace poco más de un año.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho