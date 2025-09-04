Uruguay se clasificó al Mundial tras sepultar a Perú con un 3-0 en el Centenario
La selección uruguaya goleó 3-0 a Perú y aseguró su clasificación al Mundial, con un notable desempeño en el Estadio Centenario que culminó la eliminatoria a falta de una fecha.
04/09/2025 | 22:31Redacción Cadena 3
FOTO: Uruguay avanza a su 5to Mundial consecutivo tras sepultar a Perú con un 3-0
MONTEVIDEO (AP) — La selección uruguaya que condujo Marcelo Bielsa supo torcer el rumbo a tiempo en la eliminatoria mundialista y con una goleada de 3-0 ante Perú selló el jueves su clasificación a falta de una fecha, en un estadio Centenario repleto.
A los 14 minutos, un cabezazo de Rodrigo Aguirre terminó con las dudas al coronar una magnífica jugada individual de Giorgian De Arrascaeta, que luego de eludir a dos rivales con un par de amagos, cedió a Guillermo Varela que resolvió con un centro.
/Inicio Código Embebido/
?? ¡????????????????????! #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/CCdDth5NF1— Selección Uruguaya (@Uruguay) September 5, 2025
/Fin Código Embebido/
El gol llevó justicia al marcador. Desde el pitazo inicial del juez argentino Facundo Tello -de buen desempeño-, sólo hubo un equipo en la cancha. Uruguay saltó al campo con el peso de su historia a cuestas, decidido a concluir el trámite lo antes posible.
Perú, por el contrario, fue un equipo rendido, sin la ambición de quien necesitaba conquistar los últimos 6 puntos en juego para acceder a la repesca. Ni siquiera mostró mucho orgullo deportivo y se quedó matemáticamente apeado de la cita en Estados Unidos, México y Canadá.
/Inicio Código Embebido/
Eliminatorias Sudamericanas. Messi dio un show en su despedida y Argentina goleó 3-0 a Venezuela
Con goles de Messi (2) y Lautaro Martínez, la Selección selló una sólida victoria en el Monumental. Fue el último partido de Eliminatorias en suelo argentino para el capitán de la Albiceleste. Emoción, ovación y fútbol del mejor.
/Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Qué equipo logró la clasificación? Uruguay se clasificó al Mundial tras vencer a Perú 3-0.
¿Quién es el entrenador de Uruguay? La selección uruguaya es dirigida por Marcelo Bielsa.
¿Cuántos Mundiales ha clasificado Uruguay consecutivamente? Uruguay avanzó a su 5to Mundial consecutivo.
¿Dónde se jugó el partido? El encuentro se llevó a cabo en el estadio Centenario de Montevideo.
¿Qué juez dirigió el partido? El partido fue dirigido por el árbitro argentino Facundo Tello.
[Fuente: AP]