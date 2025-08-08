Talleres cayó 1-0 en su visita a Lanús y quedó en el fondo de la tabla anual

En un partido intenso por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025, Lanús se impuso 1-0 a Talleres en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, gracias a un gol de Rodrigo Castillo en el minuto 46 del primer tiempo.

El tanto, que llegó en el ocaso de la primera mitad, fue suficiente para que “El Granate” se quedara con los tres puntos y dejara a “El Matador” en una posición comprometida en la tabla anual.

LANÚS SE PUSO EN VENTAJA ?



Rodrigo Castillo no perdonó en el mano a mano y puso el 1-0 sobre Talleres



Rodrigo Castillo no perdonó en el mano a mano y puso el 1-0 sobre Talleres

El encuentro mostró a un Talleres que dominó la posesión y buscó con insistencia el arco rival, pero careció de claridad para definir. Lanús, por su parte, apostó a la solidez defensiva y aprovechó una de sus escasas llegadas para marcar la diferencia.

En la segunda mitad, Talleres redobló su esfuerzo y puso contra las cuerdas a Lanús, pero la figura de Nahuel Losada en el arco granate y la falta de puntería del "Matador" frustraron cualquier intento de empate. A pesar del empuje final, Talleres no logró vulnerar la defensa rival y sumó su segunda derrota en el campeonato, quedando penúltimo en la tabla anual con apenas 17 puntos.

Así quedó Talleres en la tabla

