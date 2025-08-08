Talleres cayó 1-0 en su visita a Lanús y quedó en el fondo de la tabla anual
“El Granate” se impuso con un tanto de Rodrigo Castillo, a los 46 minutos del primer tiempo. De esta manera, “El Matador” quedó penúltimo en la anual, con 17 puntos.
08/08/2025 | 23:10Redacción Cadena 3
FOTO: Lanus y Talleres se enfrentan en una noche gélida. (Foto: Lanus)
En un partido intenso por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025, Lanús se impuso 1-0 a Talleres en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, gracias a un gol de Rodrigo Castillo en el minuto 46 del primer tiempo.
El tanto, que llegó en el ocaso de la primera mitad, fue suficiente para que “El Granate” se quedara con los tres puntos y dejara a “El Matador” en una posición comprometida en la tabla anual.
/Inicio Código Embebido/
LANÚS SE PUSO EN VENTAJA ?— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 9, 2025
Rodrigo Castillo no perdonó en el mano a mano y puso el 1-0 sobre Talleres
Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max ?? #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/nU3csq9zHi
/Fin Código Embebido/
El encuentro mostró a un Talleres que dominó la posesión y buscó con insistencia el arco rival, pero careció de claridad para definir. Lanús, por su parte, apostó a la solidez defensiva y aprovechó una de sus escasas llegadas para marcar la diferencia.
En la segunda mitad, Talleres redobló su esfuerzo y puso contra las cuerdas a Lanús, pero la figura de Nahuel Losada en el arco granate y la falta de puntería del "Matador" frustraron cualquier intento de empate. A pesar del empuje final, Talleres no logró vulnerar la defensa rival y sumó su segunda derrota en el campeonato, quedando penúltimo en la tabla anual con apenas 17 puntos.
Así quedó Talleres en la tabla
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
En desarrollo.
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Cuál es el partido destacado? El encuentro entre Lanús y Talleres por la segunda fecha del Torneo Clausura 2025.
¿Cuándo se juega el partido? Este sábado a las 21.15 horas de Argentina.
¿Dónde se lleva a cabo? En el estadio Ciudad de Lanús.
¿Quiénes son los entrenadores? Los entrenadores son Mauricio Pellegrino para Lanús y Carlos Tévez para Talleres.
¿Cómo se puede ver el partido? Se podrá ver por TNT Sports y en plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.
[Fuente: Noticias Argentinas]