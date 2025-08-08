En vivo

La Cadena del Gol

Lanús vs. Talleres

Argentina

En vivo

Resumen 3

Agustín González

Argentina

En vivo

Estadio 3

Newell´s vs. Ctral. Córdoba (SdE)

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Talleres cayó 1-0 en su visita a Lanús y quedó en el fondo de la tabla anual

“El Granate” se impuso con un tanto de Rodrigo Castillo, a los 46 minutos del primer tiempo. De esta manera, “El Matador” quedó penúltimo en la anual, con 17 puntos. 

08/08/2025 | 23:10Redacción Cadena 3

FOTO: Lanus y Talleres se enfrentan en una noche gélida. (Foto: Lanus)

En un partido intenso por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025, Lanús se impuso 1-0 a Talleres en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, gracias a un gol de Rodrigo Castillo en el minuto 46 del primer tiempo. 

El tanto, que llegó en el ocaso de la primera mitad, fue suficiente para que “El Granate” se quedara con los tres puntos y dejara a “El Matador” en una posición comprometida en la tabla anual.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El encuentro mostró a un Talleres que dominó la posesión y buscó con insistencia el arco rival, pero careció de claridad para definir. Lanús, por su parte, apostó a la solidez defensiva y aprovechó una de sus escasas llegadas para marcar la diferencia. 

En la segunda mitad, Talleres redobló su esfuerzo y puso contra las cuerdas a Lanús, pero la figura de Nahuel Losada en el arco granate y la falta de puntería del "Matador" frustraron cualquier intento de empate. A pesar del empuje final, Talleres no logró vulnerar la defensa rival y sumó su segunda derrota en el campeonato, quedando penúltimo en la tabla anual con apenas 17 puntos.

Así quedó Talleres en la tabla

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

En desarrollo.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Cuál es el partido destacado? El encuentro entre Lanús y Talleres por la segunda fecha del Torneo Clausura 2025.

¿Cuándo se juega el partido? Este sábado a las 21.15 horas de Argentina.

¿Dónde se lleva a cabo? En el estadio Ciudad de Lanús.

¿Quiénes son los entrenadores? Los entrenadores son Mauricio Pellegrino para Lanús y Carlos Tévez para Talleres.

¿Cómo se puede ver el partido? Se podrá ver por TNT Sports y en plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho