Se acerca la vuelta de Neymar al Santos: Al-Hilal rescindió su contrato

El crack brasileño Neymar rescindió el contrato con el Al-Hilal de Arabia Saudita por lo que su llegada al Santos de Brasil estaría cada vez más cerca.

A través de las redes sociales, el elenco árabe comunicó que la decisión de ponerle fin al vinculo entre ambos fue “de común acuerdo” y desde el entorno del “Peixe” esperan el regreso del crack brasileño con los brazos abiertos.

Al Hilal and Neymar Jr. have agreed to terminate the player’s contract by mutual consent.



Thank you and good luck,Neymar ?? pic.twitter.com/9edCVWBGop