San Lorenzo entró en estado de acefalía y tendrá elecciones anticipadas

Tras la renuncia del bloque del vicepresidente Terzano, el club de Boedo entró en estado de acefalía y tendrá elecciones anticipadas.

16/09/2025 | 16:23Redacción Cadena 3

FOTO: San Lorenzo quedó al borde de la acefalía.

El bloque del vicepresidente segundo de San Lorenzo, Andrés Terzano, renunció a sus cargos en la dirigencia, el club entró en estado de acefalía y tendrá elecciones anticipadas.

Terzano, junto a su bloque integrado por Mateo Sagardoy, Leandro Virardi y María Soledad Boufflet, presentaron sus renuncias a las vocalías y el club entró en estado de acefalía, concretando la salida de Marcelo Moretti como presidente.





La acefalía se da ya que quedaron menos de diez integrantes en la Comisión Directiva. Ahora, el secretario Alejandro Tamer deberá convocar a una Asamblea extraordinaria y elegir un gobierno de transición o elecciones anticipadas que podrían ser entre diciembre y marzo.

El presidente saliente Moretti no asistió a la reunión directiva por cuestiones de seguridad que se llevó a cabo en el estadio Pedro Bidegain donde varios socios se congregaron a manifestar contra el retorno de Moretti al cargo.

Otro que tampoco estuvo presente fue el ex mediocampista paraguayo y actual vocal, Néstor Ortigoza, un futbolista que llevó a la gloria a San Lorenzo ganando la Copa Libertadores 2014 y hoy se convirtió en uno de los focos de críticas de los hinchas.

Prueba de esto son las banderas que colgaron en la Puerta 2 del recinto ubicado en el barrio porteño de Bajo Flores donde apuntan a Ortigoza con la leyenda “Mercenario renunciá. No te queremos en SL”. Además, otra tenía la inscripción “San Lorenzo no es una tómbola, es un sentimiento. Sean responsables”.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en San Lorenzo? El club entró en estado de acefalía debido a la renuncia del bloque del vicepresidente.

¿Quiénes presentaron sus renuncias? Andrés Terzano, Mateo Sagardoy, Leandro Virardi y María Soledad Boufflet.

¿Qué acciones se deben tomar a continuación? Se debe convocar a una Asamblea extraordinaria para elegir un gobierno de transición o elecciones anticipadas.

¿Cuándo podrían ser las elecciones anticipadas? Las elecciones podrían realizarse entre diciembre y marzo.

¿Por qué no asistió Moretti a la reunión? No asistió por cuestiones de seguridad debido a las protestas de socios en su contra.

[Fuente: Noticias Argentinas]

