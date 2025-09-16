Durísimas críticas del presidente de Chacarita a sus jugadores: "Son cagones"

Chacarita atraviesa un momento crítico en la Primera Nacional luego de caer como local el domingo ante Almirante Brown, acumular su séptimo partido consecutivo sin victorias y quedar a un paso de perder su lugar en el Reducido.

En el comienzo del torneo, el “Funebrero” se perfilaba como uno de los equipos candidatos para ascender a la Liga Profesional, pero en la segunda mitad del campeonato, la institución de Villa Maipú no logró consolidarse y ahora quedó a solo un punto de quedar afuera de los mejores ocho de la Zona B.

Esta situación desató la furia del presidente del club, Néstor Di Pierro, quien en declaraciones con Mano a Mano Chacarita apuntó con dureza contra el plantel profesional y no se guardó nada a la hora de exponer su bronca.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Estos jugadores no merecen que derramemos una lágrima por ellos. No saben lo que es ponerse la camiseta de Chacarita. Parecen señoritas de cabaret. Tienen todo: psicólogo, nutricionista, hoteles, salario al día, no sé qué necesitan”, disparó Di Pierro.

Además, agregó: “Que dejen de pintarse el pelo de rubio y de usar botines colorados. Que no los enganche en un boliche porque les voy a romper la cabeza”.

Di Pierro también respaldó al nuevo entrenador, Carlos Mayor, aunque volvió a remarcar la falta de actitud del equipo: “Mayor me dijo que lo va a sacar adelante, estaba tan caliente como nosotros. Pero los jugadores son cagones. No hay nadie que pegue un grito. Que pongan los huevos cuando se ponen la camiseta. No tienen actitud ni sangre.”

En medio de su descargo, el presidente reconoció algunas excepciones dentro del plantel. Destacó a Víctor Figueroa, de quien dijo que “el año pasado nos salvó del descenso y ahora da la cara” y a Federico Bravo, por su entrega en cada partido.

Sin embargo, fue contundente al remarcar la decepción general: “Estoy defraudado como todos. Chacarita no es para cagones. Este era el campeonato más fácil para pelear arriba y están pelotudeando.”

Finalmente, Di Pierro envió un mensaje a los hinchas, visiblemente dolido por la situación: “Ayer la gente se fue como si hubiésemos descendido. No se merecen esto. Vienen de todos lados y se nos cagan de risa en la cara. Tendrían que estar hablando los jugadores, no yo. Pero son tan cagones que no tienen la hidalguía para pedir perdón.”

Por la trigésimo segunda fecha de la Primera Nacional, Chacarita visitará a Central Norte el domingo a las 17 horas.