Qué dijeron los medios chilenos por los incidentes en la cancha de Independiente

Los incidentes que se llevaron a cabo en la cancha de Independiente y que obligaron a cancelar el partido entre el "Rojo" y la Universidad de Chile recorrieron el mundo.

Los principales medios deportivos chilenos se hicieron eco de esta dura situación que se vivió en el Libertadores de América.

En sus portadas, condenaron la extrema violencia de ambas parcialidades y se encargaron de detallar cronológicamente los incidentes.

Además, hicieron fuerte enfoque en la información que iba surgiendo sobre los hinchas heridos de la U de Chile.

También se hicieron eco de las declaraciones de familiares de los hinchas chilenos que viajaron a Buenos Aires para el partido ante el "Rojo".

"Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U", fue el título de La Tercera.

"Con un hincha lanzándose desde lo alto del estadio: Partido de la U contra Independiente terminó suspendido". "Tras feroz masacre en duelo de Independiente y la U: entregan identidades de hinchas azules lesionados en Argentina". "Independiente clama inocencia y se lanza contra hinchas “desquiciados” de la U: 'Corresponde sanción al club chileno', fueron los principales títulos de La Cuarta.

"Violencia y terror: el partido de la U se suspende por gravísimos incidentes", fue el título que llevó El Mercurio.

"19 chilenos heridos, dos de gravedad: Embajada entrega balance tras tragedia de U. de Chile", fue el título que eligió RedGol para relatar lo sucedido.

