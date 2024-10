Por qué Mbappé no está en la selección de Francia: su motivo causa polémica

El entrenador de la selección de Francia, Didier Deschamps, se refirió a la ausencia del delantero Kylian Mbappé, a quien respaldó al asegurar que "puede hacer lo que quiera".

El nivel del elenco "Galo" no es el mejor y la ausencia de su figura lo hace más notorio, sin embargo, la polémica se instaló cuando el técnico decidió no convocarlo para que pueda recuperarse de una lesión que sufrió en Real Madrid. Sin embargo, el atacante fue visto en un salida nocturna en Estocolmo mientras jugaban "Les Bleus".

Pues no entiendo esto de Mbappé tras decidir no ir con Francia para hacer una minipuesta a punto en Madrid. El medio Sport Bladet pilló imágenes suyas en Estocolmo de anoche. Cuenta que fue al restaurante Chez Jolie y que luego fue llevado en una furgoneta al club V en Stureplan pic.twitter.com/u3FX2JAUoH — Madrid Sports (@MadridSports_) October 11, 2024

Los fanáticos no perdonaron esta acción y los medios franceses consultaron a Deschamps su opinión sobre este episodio. Lejos de meterse en la polémica, el entrenador fue tajante: "No sigo las noticias de los jugadores que no están, Kylian está siguiendo un programa con su club, el Real Madrid, no sé si estuvo fuera o no".

"Tengo que gestionar a los que están aquí”, aseguró. Y remarcó sobre el futbolista: “Lo que puedo decir es que Kylian me envió un mensaje antes del partido (contra Israel). Después, como cualquier futbolista de su club, él sigue un programa. Si los jugadores están en días libres, disponen de la libertad de hacer lo que quieran".

Por último, con malestar a la vista, Deschamps le puso punto final al tema: "No se trata de defenderlo por defenderlo. El problema es que su vida privada no es privada. Ese no es su caso y va muy bien así".

