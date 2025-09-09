Murió Carlos Silva, ex arquero de Boca tras descompensarse en la ruta

FOTO: Carlos Silva integró el plantel de Boca desde 1993 a 1995.

El ex arquero uruguayo de Boca, Carlos Silva, sufrió una descompensación mientras manejaba en la ruta rumbo a la Costa Atlántica y falleció a sus 60 años al colisionar con otro auto.

Este domingo en la localidad bonaerense de Brandsen, quien fuese ayudante de campo de César Luis Menotti en Rosario Central falleció a sus 60 años tras sufrir una descompensación mientras manejaba en la ruta rumbo a la Costa Atlántica.

El auto de Silva zigzagueó y terminó colisionando con otro vehículo, provocando su fallecimiento en el acto. El ex arquero iba a la Costa a escriturar una casa que estaba en proceso de construcción, un proyecto personal que no llegó a concretar.

El oriundo de Montevideo inició su carrera en el Deportivo Morón, club en el que llegó a debutar y dejó una huella al ascender a la B Nacional en 1990. Luego pasó por Quilmes y Argentinos Juniors pero, en 1993, dio el salto a la Primera División donde se convirtió en el arquero suplente de Fernando Navarro Montoya en Boca.

Silva disputó solo tres partidos, dos amistosos en 1995 ante River Plate y Vélez y un encuentro oficial ante Lanús en el estadio La Bombonera, ingresando a falta de 10 minutos por Navarro Montoya.

El uruguayo se retiró en 2002 y se integró al cuerpo técnico de Menotti en Rosario Central como ayudante y, años más tarde, como entrenador de arqueros con Ángel Cappa.