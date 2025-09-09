En vivo

La Cadena del Gol

Ecuador vs. Argentina

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Ecuador vs. Argentina

Rosario

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Murió Carlos Silva, ex arquero de Boca tras descompensarse en la ruta

Entre 1993 y 1995 disputó solo tres partidos en el ´Xeneize´. Fue ayudante de campo de Menotti. 

09/09/2025 | 17:05Redacción Cadena 3

FOTO: Carlos Silva integró el plantel de Boca desde 1993 a 1995.

El ex arquero uruguayo de Boca, Carlos Silva, sufrió una descompensación mientras manejaba en la ruta rumbo a la Costa Atlántica y falleció a sus 60 años al colisionar con otro auto.

Este domingo en la localidad bonaerense de Brandsen, quien fuese ayudante de campo de César Luis Menotti en Rosario Central falleció a sus 60 años tras sufrir una descompensación mientras manejaba en la ruta rumbo a la Costa Atlántica.

El auto de Silva zigzagueó y terminó colisionando con otro vehículo, provocando su fallecimiento en el acto. El ex arquero iba a la Costa a escriturar una casa que estaba en proceso de construcción, un proyecto personal que no llegó a concretar.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El oriundo de Montevideo inició su carrera en el Deportivo Morón, club en el que llegó a debutar y dejó una huella al ascender a la B Nacional en 1990. Luego pasó por Quilmes y Argentinos Juniors pero, en 1993, dio el salto a la Primera División donde se convirtió en el arquero suplente de Fernando Navarro Montoya en Boca.

Silva disputó solo tres partidos, dos amistosos en 1995 ante River Plate y Vélez y un encuentro oficial ante Lanús en el estadio La Bombonera, ingresando a falta de 10 minutos por Navarro Montoya.

El uruguayo se retiró en 2002 y se integró al cuerpo técnico de Menotti en Rosario Central como ayudante y, años más tarde, como entrenador de arqueros con Ángel Cappa.

Lectura rápida

¿Quién fue Carlos Silva? Un ex arquero uruguayo de Boca, que también fue ayudante de campo en Rosario Central.

¿Qué ocurrió con Silva? Sufrió una descompensación mientras manejaba y falleció tras colisionar con otro auto.

¿Dónde ocurrió el accidente? En la localidad bonaerense de Brandsen, mientras se dirigía a la Costa Atlántica.

¿Cuántos partidos jugó en Boca? Disputó solamente tres partidos entre 1993 y 1995.

¿Cuál era su proyecto personal? Iba a escriturar una casa que estaba en proceso de construcción.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho