Murió Carlos Silva, ex arquero de Boca tras descompensarse en la ruta
Entre 1993 y 1995 disputó solo tres partidos en el ´Xeneize´. Fue ayudante de campo de Menotti.
09/09/2025 | 17:05Redacción Cadena 3
FOTO: Carlos Silva integró el plantel de Boca desde 1993 a 1995.
El ex arquero uruguayo de Boca, Carlos Silva, sufrió una descompensación mientras manejaba en la ruta rumbo a la Costa Atlántica y falleció a sus 60 años al colisionar con otro auto.
Este domingo en la localidad bonaerense de Brandsen, quien fuese ayudante de campo de César Luis Menotti en Rosario Central falleció a sus 60 años tras sufrir una descompensación mientras manejaba en la ruta rumbo a la Costa Atlántica.
El auto de Silva zigzagueó y terminó colisionando con otro vehículo, provocando su fallecimiento en el acto. El ex arquero iba a la Costa a escriturar una casa que estaba en proceso de construcción, un proyecto personal que no llegó a concretar.
/Inicio Código Embebido/
Guerra con la Conmebol. Independientes de AFA
Conmebol castigó severamente al club de Avellaneda tras los graves incidentes en el choque ante la U de Chile. Desde la casa madre del fútbol no emitieron una sola opinión.
/Fin Código Embebido/
El oriundo de Montevideo inició su carrera en el Deportivo Morón, club en el que llegó a debutar y dejó una huella al ascender a la B Nacional en 1990. Luego pasó por Quilmes y Argentinos Juniors pero, en 1993, dio el salto a la Primera División donde se convirtió en el arquero suplente de Fernando Navarro Montoya en Boca.
Silva disputó solo tres partidos, dos amistosos en 1995 ante River Plate y Vélez y un encuentro oficial ante Lanús en el estadio La Bombonera, ingresando a falta de 10 minutos por Navarro Montoya.
El uruguayo se retiró en 2002 y se integró al cuerpo técnico de Menotti en Rosario Central como ayudante y, años más tarde, como entrenador de arqueros con Ángel Cappa.
Lectura rápida
¿Quién fue Carlos Silva? Un ex arquero uruguayo de Boca, que también fue ayudante de campo en Rosario Central.
¿Qué ocurrió con Silva? Sufrió una descompensación mientras manejaba y falleció tras colisionar con otro auto.
¿Dónde ocurrió el accidente? En la localidad bonaerense de Brandsen, mientras se dirigía a la Costa Atlántica.
¿Cuántos partidos jugó en Boca? Disputó solamente tres partidos entre 1993 y 1995.
¿Cuál era su proyecto personal? Iba a escriturar una casa que estaba en proceso de construcción.
[Fuente: Noticias Argentinas]