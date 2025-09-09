Independientes de AFA

Por Gabriel Rodríguez

Independiente está solo, lo dejaron librado a su suerte porque el fallo de Conmebol sienta un grave antecedente contra la salud del fútbol que avala y premia a la violencia. Y nadie o pocos, muy pocos salieron a defender la causa.

Ojo, el fallo contra el Rojo no es para nada escandaloso. Lo escandaloso es no haber eliminado también a la Universidad de Chile, cuya gente comenzó con los problemas y con el antecedente cercano de los problemas que los hinchas chilenos generaron en la visita a Estudiantes de La Plata en abril pasado en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El plantel pidió públicamente el apoyo del fútbol argentino que únicamente tuvo la voz de Juan Sebastián Verón como red de contención. Sin embargo, el mensaje de los futbolistas tenía un claro destinatario: la alta esfera, Claudio Tapia y la AFA.

El titular de la casa madre del fútbol tiene todo el derecho del mundo a jugar políticamente, como lo hizo tras conocerse la victoria del oficialismo bonaerense en las recientes elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires. Pero hubiera estado bueno que muestre también su apoyo a Independiente.

Jugar políticamente implica que tiene la libertad de beneficiar a quien políticamente le convenga hacerlo. Tapia tiene que dedicarse a respetar y hacer respetar las normas del estatuto de AFA y conseguir lo mejor para todo el fútbol argentino. Pero no hay equidad.

No la hay para adentro con un campeonato desastroso de casi 40 equipos, cuyas reglas se borran con el codo en cualquier momento y arbitrajes escandalosos beneficiando a clubes mínimos, menos la habrá para afuera.

Porque el ex barrendero y recolector de basura nunca toma decisiones que lo expongan. Normalmente va donde lo lleve la mayoría y la comodidad de la aceptación. Le tiene pánico al rechazo y por eso es un buen político, pero un pésimo líder.

Atornillado en el sillón afista hasta que él quiera, Tapia deja en claro que solo le importa el poder y los beneficios del mismo. Mirá si se va a poner en contra de Conmebol, si es uno de los dirigentes de mayor lazo con Alejandro Domínguez y candidato a sucederlo cuando el paraguayo sienta que pueda pelear el liderazgo de la FIFA.

Lo sorprendente es que hay un dirigente de peso en las estructuras de AFA, socio de Independiente y que pretende manejar al club en un futuro: Luciano Nakis, prosecretario de Tapia y que saltó a la fama no solo por ser el hijo de un histórico como Noray Nakis, sino por secarle la transpiración al mismo Tapia. Bueno, Nakis no dijo ni "mú".

-¿De qué laburás?



-Le seco la transpiración de la nuca al Chiqui Tapia en los partidos de la Selección. pic.twitter.com/ZoxuX2vsOk — Fede Cristofanelli (@Cristoffede) July 10, 2024

Pero Independiente, máximo ganador de la Libertadores cuando al certamen más importante del continente lo jugaban el campeón y subcampeón de cada liga (hoy para Argentina van los dos campeones del año, el ganador de la Copa Argentina y los tres mejores de la tabla anual), también debe mirar para adentro. Tiene directivos no capacitados para el cargo. Si a los revoltosos de la noche de Avellaneda los desalojaba la policía, la cosa terminaba ahí.

Pero no, le abrieron la puerta a los más bravos que cruzaron todo el estadio y mandaron a diez chilenos al hospital con imágenes que recorrieron el mundo.

¿A Independiente lo dejaron librado a su suerte? Sí.

¿Pocos lo apoyaron? Sí, públicamente un dirigente.

¿La AFA le soltó la mano? También. Tapia salió a bancar a Axel Kicillof.

¿Conclusión? Los primeros que abandonaron fueron los mismos dirigentes y luego la barra. O sea, tiene a los enemigos en su misma casa.